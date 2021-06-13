До 13 617 рублей увеличится минимальная зарплата россиян в 2022 году, вычислил Минтруд

В Министерстве труда произвели расчет минимального размера оплаты труда, он увеличится в 2022 году на 6,4%. По предварительным подсчетам, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Размер прожиточного минимума в 2022 году составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей.
Проект определяющего прожиточный минимум постановления Правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение РТК.
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются по соотношению с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, которую рассчитывает Росстат. Медианная заработная плата – это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.
Прожиточный минимум - 44,2% от медианного среднедушевого дохода, который рассчитал Росстат. Медианный среднедушевой доход – это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны. По данным Росстата, медианный доход в 2020 году - 27 036 рублей, это на 2,5% выше, чем в 2019 году и на 1,6% выше прогнозируемого. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше, чем в 2019 году. При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении соответствующих мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.
Минимальный размер оплаты труда устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку, пишут на сайте Министерства труда.