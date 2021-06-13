Ждать скандала: В России сократят вдвое число регионов, появятся первые 4 объединенных мегарегиона

Идея укрупнения регионов появилась не так давно, но после того, как жители и элиты субъектов негативно отнеслись к идее объединения, тактика властей в этом вопросе сменилась. Мягкий механизм построения агломераций постепенно оставит в РФ 41 мегатерриторию.
Проект Фронтальной стратегии страны предусматривает поэтапное объединение, начинающееся с самых крупных территорий — Москвы с Подмосковьем, Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, Краснодарского край с Адыгеей, Татарстана и Марий Эл.
Столичная агломерация самая крупная, по последним данным в ней проживает 17 миллионов человек, причем 800 тысяч из них совершает ежедневные поездки из Подмосковья в столицу на работу и обратно. Границ у данной агломерации по сути уже давно нет. В Санкт-Петербургскую агломерацию после увеличения размеров скоростной дороги получится присоединить и Новгородскую область. Присоединение более богатых регионов к дотационным позволят жителям обоих пользоваться одинаковыми условиями и благами.
«Для федерального центра упрощается управляемость субъектами — их становится меньше. Но административное объединение вызывает недовольство жителей и неприятие со стороны элит, которые сидят на бюджетных потоках или являются монополистами в своих территориях — им придется конкурировать с элитами соседнего региона. Создание межрегиональных агломераций частично решает проблему бедных субъектов, не вызывая такого отторжения, как административное объединение», - пояснил источник URA.RU.
В 2020 году уже была попытка объединения регионов, когда в Ненецком АО и Архангельской области произошел социальный взрыв на фоне нежелания жителей объединяться. К сентябрю главы регионов объявили об отказе от идеи.
По словам руководителя фронтальной стратегии Марата Хуснуллина, в числе других объединить следует дотационную Еврейскую АО с Хабаровским краем, а Курганскую область - с Тюменской.
По мнению главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, решение должны принимать жители регионов, а не чиновники.