Снова дистант: Студентов вузов отправили сдавать сессию дистанционно. Перенесут ли ЕГЭ?

Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит в Московском университете пройдет в онлайн-формате. Такой приказ подписал ректор МГУ. Кроме того, в вузе издан приказ о деятельности университета в период с 14 по 19 июня. Об этом сообщили в группе студсовета МГУ.
Основное из приказов:
Все оставшиеся экзамены пройдут в дистанционном формате;
Все оставшиеся госэкзамены и защиты также пройдут дистанционно;
Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета (эти дни объявлены нерабочими).
Впрочем, даты проведения ЕГЭ в столичных школах переносить не собираются.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр Москвы накануне ввел ряд дополнительных ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице.
Ограничения неделю, с 15 до 20 июня. В Москве снова закрывают кафе, бары и рестораны в ночное время. Меры связаны с всплеском заболеваемости коронавирусом. Снова мэр Сергей Собянин всем работодателям рекомендовал перевести как можно больше (но не менее 30%) сотрудников на удаленку. Особенно это касается непривитых.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу в Москве зарегистрировано рекордное число зараженных - 6700. Такой количество последний раз выявляли в декабре 2020 года.