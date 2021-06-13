Снова дистант: Студентов вузов отправили сдавать сессию дистанционно. Перенесут ли ЕГЭ?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Снова дистант: Студентов вузов отправили сдавать сессию дистанционно. Перенесут ли ЕГЭ?

1:43:426/13/2021Фото: pixabay.com
0

В Москве из-за всплеска заболеваемости коронавирусом опять закрывают кафе, бары и рестораны в ночное время, всем работодателям рекомендовано перевести как можно больше (но не менее 30%) сотрудников на удаленку.

Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно

Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит в Московском университете пройдет в онлайн-формате. Такой приказ подписал ректор МГУ.  Кроме того, в вузе издан приказ  о деятельности университета в период с 14 по 19 июня. Об этом сообщили в группе студсовета МГУ.

Основное из приказов:
Все оставшиеся экзамены пройдут в дистанционном формате;
Все оставшиеся госэкзамены и защиты также пройдут дистанционно;

Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета (эти дни объявлены нерабочими).

Впрочем, даты проведения ЕГЭ в столичных школах переносить не собираются.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр Москвы накануне ввел ряд дополнительных ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице.

Ограничения неделю, с 15 до 20 июня. В Москве снова закрывают кафе, бары и рестораны в ночное время. Меры связаны с всплеском заболеваемости коронавирусом. Снова мэр Сергей Собянин всем работодателям рекомендовал перевести как можно больше (но не менее 30%) сотрудников на удаленку. Особенно это касается непривитых.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу в Москве зарегистрировано рекордное число зараженных - 6700. Такой количество последний раз выявляли в декабре 2020 года.

Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
В Госдуме раскрыли причину смерти Ларисы Шойгу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
коронавирусдистантчисло зараженныхонлайн-формат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы поставили прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Чтобы в Бердске заговорили о псевдожурналисте нужно получить по лицу": Пресс-секретарь Кирилл Цветков, избивший Сергея Болдырева остается верен своим "принципам"
    1:58:11 6/13/2021
    "Чтобы в Бердске заговорили о псевдожурналисте нужно получить по лицу": Пресс-секретарь Кирилл Цветков, избивший Сергея Болдырева остается верен своим "принципам"
    Снова дистант: Студентов вузов отправили сдавать сессию дистанционно. Перенесут ли ЕГЭ?
    1:43:42 6/13/2021
    Снова дистант: Студентов вузов отправили сдавать сессию дистанционно. Перенесут ли ЕГЭ?
    БердскНовые подробности ЧП со сгоревшим авто в Бердске: Огонь уничтожил Renault Logan на придомовой парковке
    1:09:22 6/13/2021
    Новые подробности ЧП со сгоревшим авто в Бердске: Огонь уничтожил Renault Logan на придомовой парковке
    25% россиян ездят в отпуск ради фотографий для соцсетей
    12:30:33 6/13/2021
    25% россиян ездят в отпуск ради фотографий для соцсетей
    13 июня - День Святого Антония: католики почитают сегодня одного из любимых святых
    12:20:55 6/13/2021
    13 июня - День Святого Антония: католики почитают сегодня одного из любимых святых
    До 13 617 рублей увеличится минимальная зарплата россиян в 2022 году, вычислил Минтруд
    12:20:02 6/13/2021
    До 13 617 рублей увеличится минимальная зарплата россиян в 2022 году, вычислил Минтруд
    БердскРезкий рост числа заболевших коронавирусом произошел за сутки на 13 июня в Бердске
    12:02:20 6/13/2021
    Резкий рост числа заболевших коронавирусом произошел за сутки на 13 июня в Бердске
    Материнский капитал-2021: Отцам-одиночкам полагается 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. - на второго
    11:37:57 6/13/2021
    Материнский капитал-2021: Отцам-одиночкам полагается 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. - на второго
    Можно ли работать в огороде на Еремея Распрягальника 13 июня и с кем нужно общаться сегодня?
    11:20:21 6/13/2021
    Можно ли работать в огороде на Еремея Распрягальника 13 июня и с кем нужно общаться сегодня?
    БердскПочему «Партия пенсионеров» активизировалась в Бердске за три месяца до выборов в Госдуму и горсовет и чьи голоса спойлер хочет отнять
    11:13:14 6/13/2021
    Почему «Партия пенсионеров» активизировалась в Бердске за три месяца до выборов в Госдуму и горсовет и чьи голоса спойлер хочет отнять