Почему Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию

После переговоров в Женеве президент США Джо Байден решил не совмещать с президентом России Владимиром Путиным итоговую пресс-конференцию. Причиной стал неудачный опыт его предшественника Дональда Трампа на саммите в 2018 году, когда тот засомневался в результатах американской разведки по поводу вмешательства Москвы в американские выборы.
Как стало известно от New York Times, решение об отдельной пресс-конференции Байдена принято, чтобы "лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году".
16 июня пройдет встреча президентов США и России в Женеве. При большом числе разногласий по многим вопросам от встречи не стоит ожидать каких-либо серьезных результатов и договоренностей.
Предположительно, президенты обсудят отношения между двумя странами, стратегическую безопасность, борьбу с коронавирусом и другие темы.