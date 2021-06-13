Почему Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию
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Почему Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию

2:06:536/13/2021Фото: Что-то серьезное в политике произойдет после встречи президентов?
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16 июня пройдет встреча президентов США и России в Женеве. При большом числе разногласий по многим вопросам от встречи не стоит ожидать каких-либо серьезных результатов и договоренностей.

Байден не будет делать совместную с Путиным пресс-конференцию

После переговоров в Женеве президент США Джо Байден решил не совмещать с президентом России Владимиром Путиным итоговую пресс-конференцию. Причиной стал неудачный опыт его предшественника Дональда Трампа на саммите в 2018 году, когда тот засомневался в результатах американской разведки по поводу вмешательства Москвы в американские выборы.

Как стало известно от  New York Times, решение об отдельной пресс-конференции Байдена принято, чтобы "лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году".

16 июня пройдет встреча президентов США и России в Женеве. При большом числе разногласий по многим вопросам от встречи не стоит ожидать каких-либо серьезных результатов и договоренностей.

Предположительно, президенты обсудят отношения между двумя странами, стратегическую безопасность, борьбу с коронавирусом и другие темы.

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