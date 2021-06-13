Столото: проверить билет тиража 1392 "Русского лото" от 13 июня 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1392 "Русского лото" от 13 июня 2021 года

2:22:116/13/2021Фото: pixabay
0

Число билетов, принявших участие в розыгрыше 92 869 250 штук.

лото
Игра состоялась 13 июня 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1392 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1392 «Русское лото» от 13.06.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

46 47 56 67



Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 049 337
Призовой фонд тиража: 102 466 850 ₽

Выигрыши выплачиваются с 13.06.2021 до 08.03.2024 года.

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