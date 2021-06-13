Что Путин ждет от встречи с Байденом: Снижения негатива от США не произойдет

Результаты от встречи президентов России и США могут стать началом сотрудничества двух стран по многим направлениям.
Среди тем, планируемых к обсуждению Владимиром Путиным и Джо Байденом - стратегическая стабильность, обсуждение региональных конфликтов, проблемы климатических изменений и сотрудничество в экономике. Об этом президент страны рассказывает в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - сказал Путин.
"<Необходимо> восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы", - сказал президент РФ.
Владимир Путин заранее предупредил, что ожидать снижения негатива с американской стороны не нужно, обычно накануне саммита это происходит, но ненадолго.
"В преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем", - сказал российский лидер, и добавил, что так поступает и российская сторона.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", встреча Путина и Байдена назначена но 16 июня. Она пройдет в Женеве.