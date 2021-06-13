Самых богатых и самых бедных российских губернаторов и их жен назвали СМИ. Списки с суммами

Итоги декларационной кампании подвел "Коммерсант" — что приобрели и что потеряли российские губернаторы за год.
Общими усилиями
Совокупный доход руководителей регионов за 2020 год увеличился на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб. Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,2 раза — до 760 млн руб. Большинство мест во всех рейтингах заняли старожилы. Из новичков губернаторского корпуса лишь врио главы Мордовии Артем Здунов встречается в списках крупнейших земле- и автовладельцев, а врио главы Тувы Владислав Ховалыг — в рейтингах зарабатывающих, «домовитых» и самых «далеких от народа».
Самые зарабатывающие
Впервые за всю историю декларационных компаний на вершине рейтинга самых зарабатывающих оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы росли все последние годы. Если в 2018 году господин Кадыров заработал 7,6 млн руб., то в 2019-м — уже 148 млн руб., а в прошлом году — 381,2 млн руб. Резкий рост доходов позволил ему второй год подряд также возглавить рейтинг самых разбогатевших губернаторов.
Самые зарабатывающие
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ГОДОВОЙ ДОХОД (МЛН РУБ.)
Кадыров Рамзан (Чечнская Республика) 381,2
Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 84,8
Воробьев Андрей (Московская область) 79,8
Артамонов Игорь (Липецкая область) 69,2
Усс Александр (Красноярский край) 30,2
Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 25,3
Азаров Дмитрий (Самарская область) 24
Кожемяко Олег (Приморский край) 23,6
Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 21,1
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 20,8
Улучшил свое положение и глава Марий Эл Александр Евстифеев, поднявшийся с пятого на второе место. За год он заработал 84,8 млн руб. Этот результат также позволил ему занять второе место в списке самых разбогатевших (прирост по сравнению с прошлым годом — 44,5 млн руб.)
Третье место уже четвертый год подряд занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Если в 2019 году он потерял 26,8 млн руб. дохода, то в прошлом году нарастил 10,9 млн руб., в совокупности заработав 79,8 млн руб.
Самые разбогатевшие
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ПРИРОСТ ГОДОВОГО ДОХОДА (МЛН РУБ.)
Кадыров Рамзан (Чечнская Республика) 233,2
Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 44,5
Артамонов Игорь (Липецкая область) 24,2
Азаров Дмитрий (Самарская область) 17,7
Алиханов Антон (Калининградская область) 17,6
Воробьев Андрей (Московская область) 10,9
Усс Александр (Красноярский край) 7,6
Воскресенский Станислав (Ивановская область) 5,2
Томенко Виктор (Алтайский край) 4,3
Сипягин Владимир (Владимирская область) 4,3
На четвертом месте снова оказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заработавший 69,2 млн руб. По сравнению с прошлым годом он прибавил в доходах 24,2 млн руб., что позволило ему стать третьим в списке самых разбогатевших губернаторов. Из старожилов впервые в топ-10 попал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (24 млн руб.), а из новичков губернаторского корпуса — врио главы Тувы Владислав Ховалыг, занявший десятое место с 21,1 млн руб. заработка.
Самые низкие доходы
После двух лет пребывания на втором месте глава Калмыкии Бату Хасиков наконец возглавил рейтинг самых малооплачиваемых. За прошлый год он заработал 1,3 млн руб. Бывалый победитель топ-10 Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия) в этом году опустился на вторую строчку также с доходом 1,3 млн руб. Разница в доходах между первым и вторым местом составила всего 8,6 тыс. руб. Третье место занял глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков с 1,5 млн руб. заработка.
Самые низкие доходы
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ГОДОВОЙ ДОХОД (МЛН РУБ.)
Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 1,3
Темрезов Рашид (Республика Карачаево-Черкесия) 1,3
Коков Казбек (Республика Кабардино-Балкария) 1,5
Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 1,9
Развожаев Михаил (Севастополь) 2,3
Никитин Андрей (Новгородская область) 2,4
Калиматов Махмуд-Али (Ингушетия) 2,5
Миронов Дмитрий (Ярославская область) 2,5
Ведерников Михаил (Псковская область) 2,6
Ситников Сергей (Костромская область) 3
Стабильно в рейтинг входит Мурат Кумпилов (Адыгея) — в этот раз он заработал 1,9 млн руб. Среди новичков — глава Севастополя Михаил Развожаев (2,3 млн руб.) и губернатор Новгородской области Андрей Никитин (2,4 млн руб.). После годичного отсутствия вернулся в рейтинг глава Костромской области Сергей Ситников с 3 млн руб. годового дохода.
Самые обедневшие
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ УМЕНЬШЕНИЕ ГОДОВОГО ДОХОДА (МЛН РУБ.)
Паслер Денис (Оренбургская область) 189,5
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 18,8
Бречалов Александр (Республика Удмуртия) 13,4
Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 5,4
Текслер Алексей (Челябинская область) 4,5
Чибис Андрей (Мурманская область) 3,8
Цивилев Сергей (Кемеровская область) 3,2
Кобзев Игорь (Иркутская область) 3,1
Солодов Владимир (Камчатский край) 2,3
Кувшинников Олег (Вологодская область) 2,3
Иные доходы
«Иные доходы» в декларациях указали Олег Кувшинников (Вологодская область), Олег Николаев (Чувашия), Александр Бречалов (Удмуртия), Вадим Шумков (Курганская область), Дмитрий Махонин (Пермский край).
Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду, выделил Артур Парфенчиков (Карелия). Доход от использования и продажи недвижимого имущества указал Антон Алиханов (Калининградская область), от продажи земельного участка, жилого дома, гаража и бани — Александр Евстифеев, транспортного средства — Виктор Томенко (Алтайский край). Владимир Солодов (Камчатский край) указал доход по предыдущему месту работы. Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Игорю Артамонову (Липецкая область) и Александру Гусеву (Воронежская область), последний также указал пенсию в качестве дохода — это же сделала и Наталья Комарова (ХМАО).
Самые богатые супруги
Жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в шестой раз возглавила рейтинг самых богатых супругов, за прошлый год она заработала 978,8 млн руб. Второе место вновь заняла супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком 213,2 млн руб. За пять лет она только один раз (в 2016 году) сумела подвинуть госпожу Богомаз и попасть на первую строчку рейтинга. Третье место занимает новичок рейтинга — супруга главы Томской области Инна Жвачкина. Ее доходы за прошлый год составили 140,3 млн руб.
Вернулась в рейтинг супруга главы Крыма Елена Аксенова (23,4 млн руб.). Впервые в рейтинг попала супруга главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова (33,7 млн руб.). Только у супруги главы Красноярского края Людмилы Усс (16,4 млн руб.) и жены главы Ямало-ненецкого автономного округа Лусине Артюховой (16,3 млн) доход оказался ниже, чем у их мужей, в остальном все участницы топ-10 превзошли своих мужей по доходам. Если в прошлом году сразу несколько глав регионов указали доходы своих жен, не превышающие одного рубля, то на этот раз крайне низкий доход у своей супруги (1 руб. 15 коп.) записал только глава Калужской области Владислав Шапша. Ребенок главы Мурманской области Андрея Чибиса заработал 7,39 руб., отпрыск Казбека Кокова — 4 коп.
Самые богатые супруги
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ГОДОВОЙ ДОХОД СУПРУГИ (МЛН РУБ.)
Ольга Богомаз (супруга главы Брянской области Александра Богомаза) 978,8
Гульсина Минниханова (супруга главы Республики Татарстан Рустама Минниханова) 213,2
Инна Жвачкина (супруга главы Томской области Сергей Жвачкина) 140,3
Ольга Голубева (супруга главы Ростовской области Василия Голубева) 50,4
Анна Цивилева (супруга главы Кемеровской области Сергея Цивилева) 42,6
Супруга главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова 33,7
Елена Аксенова (супруга главы Крыма Сергея Аксенова) 23,4
Людмила Николаева (супруга главы Якутии Айсена Николаева) 16,6
Людмила Усс (супруга главы Красноярского края Александра Усса) 16,4
Лусине Артюхова (супруга главы Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова) 16,3
Крупнейшие владельцы недвижимости
Четвертый год подряд первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев удерживает губернатор Красноярского края Александр Усс, у которого 293,4 тыс. кв. м земли. Глава Брянской области Александр Богомаз с 99,2 тыс. кв. м земельных участков находится на второй строчке и никак не может вернуться на первое место, которое он занимал в 2014–2016 годах. Третье место вновь осталось за Олегом Кожемяко (45 тыс. кв. м). В целом в этом рейтинге меньше всего изменений по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить попадание на восьмое место новичка губернаторского корпуса — врио главы Мордовии Артема Здунова с 3,6 тыс. кв. м земельных участков, а также первое попадание в рейтинг главы Тульской области Алексея Дюмина с 3,1 тыс. кв. м земли.
Самые крупные землевладельцы
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (КВ. М)
Усс Александр (Красноярский край) 293369
Богомаз Александр (Брянская область) 99170
Кожемяко Олег (Приморский край) 45000
Кадыров Рамзан (Чечнская Республика) 32029
Никитин Андрей (Новгородская область) 28443
Руденя Игорь (Тверская область) 10000
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 6514
Здунов Артем (Республика Мордовия) 3583
Кувшинников Олег (Вологодская область) 3369
Дюмин Алексей (Тульская область) 3127
Рейтинг самых «расквартированных» также практически не изменился. Его в пятый раз подряд возглавил Алексей Дюмин (344 кв. м). На второе место попал глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (300,3 кв. м), а далее список почти полностью повторяет прошлогодний, но со сдвигом на одну позицию вниз. Только на девятое место сумел попасть еще один новичок — Антон Алиханов с квартирой 198,5 кв. м. Андрей Чибис, как и в прошлом году, указал во владении также дом в Испании, Алексей Текслер снова задекларировал квартиру на Кипре.
Самые расквартированные
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ПЛОЩАДЬ НАИБОЛЬШЕЙ КВАРТИРЫ (КВ. М)
Дюмин Алексей (Тульская область) 344
Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 300,3
Бочаров Андрей (Волгоградская область) 292,3
Азаров Дмитрий (Самарская область) 234,3
Томенко Виктор (Алтайский край) 233,9
Жвачкин Сергей (Томская область) 233,4
Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 226,2
Руденя Игорь (Тверская область) 212,1
Алиханов Антон (Калининградская область) 198,5
Комарова Наталья (ХМАО) 186,2
Глава Чечни Рамзан Кадыров с домом площадью 2344,3 кв. м в седьмой раз возглавил рейтинг самых домовитых, сравнявшись по стабильности с Рашидом Темрезовым, столько же раз возглавлявшим рейтинг самых малооплачиваемых. Первые пять мест остались за участниками предыдущего рейтинга, включая губернаторов Смоленской и Тверской областей Алексея Островского (1000,6 кв. м) и Игоря Руденю (794,8 кв. м), но затем на строчку выше поднялся губернатор Оренбургской области Денис Паслер (555,1 кв. м). После двухгодичного отсутствия в рейтинг вернулся Игорь Артамонов (346,2 кв. м). Новичками в топ-10 стали губернаторы Ростовской и Курганской областей Василий Голубев и Вадим Шумков с домами 357,9 кв. м и 342,4 кв. м соответственно. Новый назначенец Владислав Ховалыг попал на восьмую строчку с домом 349 кв. м.
Самые домовитые 2021
ПЛОЩАДЬ НАИБОЛЬШЕГО ДОМА/ДАЧИ (КВ. М)
Кадыров Рамзан (Чечнская Республика) 2344,3
Островский Алексей (Смоленская область) 1000,6
Руденя Игорь (Тверская область) 794,8
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 679
Усс Александр (Красноярский край) 643,9
Паслер Денис (Оренбургская область) 555,1
Голубев Василий (Ростовская область) 357,9
Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 349
Артамонов Игорь (Липецкая область) 346,2
Шумков Вадим (Курганская область) 342,4
Самые крупные автовладельцы
В прошлом году у шести глав регионов было больше одной машины, в этом — уже у восьми. Первое место разделили глава Республики Алтай Олег Хорохордин с тремя автомобилями: Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro и BMW 740i, а также новичок рейтинга Дмитрий Азаров (Самарская область), у которого Toyota Land Cruiser 200, Lada Largus и Lada Vesta. По два автомобиля задекларировали новые назначенцы: у Артема Здунова в собственности Lada Bronto и Lexus LX570, а у Владислава Ховалыга — Toyota Rav4 и Audi Q3. Всего же автомобили в декларациях указал 41 губернатор из 85, что на троих больше, чем в прошлом году.
Самые крупные автовладельцы
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ АВТОМОБИЛИ (ШТ.)
Азаров Дмитрий (Самарская область) 3
Хорохордин Олег (Республика Алтай) 3
Никитин Глеб (Нижегородская область) 3
Васильев Игорь (Кировская область) 2
Чибис Андрей (Мурманская область) 2
Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 2
Здунов Артем (Республика Мордовия) 2
Солодов Владимир (Камчатский край) 2
Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 2
Самые «близкие к народу»
В 2020 году по традиционно рассчитываемому “Ъ” коэффициенту (процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора) самым близким к населению стал Бату Хасиков — его показатель близости равняется 30,3%. Второе место, как и в прошлом году, занял Рашид Темрезов (28,4%), третье место у новичка рейтинга Андрея Чибиса (26,4%). Вернулись в рейтинг глава Чукотского АО Роман Копин (22,7%) и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов (18,2%). Новичками топ-10 стали Михаил Развожаев (20,4%), губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (20,3%) и глава Забайкальского края Александр Осипов (16,5%). В целом близкие к народу главы регионов стали от него немного дальше: в прошлом рейтинге у семи губернаторов коэффициент близости был выше 30%, в этом году — только у одного.
Самые близкие к народу
КОЭФФИЦИЕНТ БЛИЗОСТИ (%)*
Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 30,3
Темрезов Рашид (Республика Карачаево-Черкесия) 28,4
Чибис Андрей (Мурманская область) 26,4
Коков Казбек (Республика Кабардино-Балкария) 24,1
Копин Роман (Чукотский АО) 22,7
Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 20,6
Развожаев Михаил (Севастополь) 20,4
Беглов Александр (Санкт-Петербург) 20,3
Миронов Дмитрий (Ярославская область) 18,2
Осипов Александр (Забайкальский край) 16,5
*Процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора.
Самым далеким от народа оказался Рамзан Кадыров (0,1%). С седьмого на второе место поднялся Александр Евстифеев (0,5%). Рокировку сделали Игорь Артамонов (0,6%), занимающий теперь третье место, и Андрей Воробьев (0,9%), опустившийся на четвертое. Новичками являются Дмитрий Азаров (1,9%) и Антон Алиханов (2,2%). Новые назначенцы врио Сергей Меняйло и врио Владислав Ховалыг также попали в этот рейтинг с результатами соответственно 2,3% и 2,5%.
КОЭФФИЦИЕНТ БЛИЗОСТИ (%)*
Кадыров Рамзан (Республика Чечня) 0,1
Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 0,5
Артамонов Игорь (Липецкая область) 0,6
Воробьев Андрей (Московская область) 0,9
Азаров Дмитрий (Самарская область) 1,9
Усс Александр (Красноярский край) 2,1
Алиханов Антон (Калининградская область) 2,2
Меняйло Сергей (Северная Осетия) 2,3
Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 2,5
Кожемяко Олег (Приморский край) 2,5
*Процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора.