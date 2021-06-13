Когда на работу после Дня России-2021?

Мини-отпуск из трех выходных дней, получившийся у россиян из-за празднования Дня России, подходит к своему завершению.
Поскольку празднование выпало на субботу, то выходной день был перенесен на понедельник - 14 июня. Значит на работу нужно выходить 15 июня 2021 года.
Однако, трудиться пойдут не все россияне. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о том, что в Москве продляются нерабочие дни с 15 по 19 июня. По мнению руководителя столицы это поможет остановить резко возросшую заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Поскольку дни с 15 по 19 не признаны ни выходными, ни праздничными днями, то они будут оплачиваться так, как будто вы выходили на работу. Точно в таком же режиме, как это было сделано в период с 4 по 7 мая, когда эти четыре дня были признаны нерабочими.
Точно также на предприятиях, где невозможно полностью остановить трудовой процесс, руководство должно издать приказ, кто должен не смотря на указ мэра Москвы продолжить работу.
Больше длительных выходных в теплое время года не предвидится, а на День народного единства мы снова будем отдыхать 4 дня подряд - 4, 5, 6 и 7 ноября.