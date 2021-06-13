Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем и мячом

Российская спортсменка Дина Аверина стала лучшей в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Она получила за свое выступление от судей 28,850 балла.
Второе место вновь заняла Линой Ашрам из Израиля, топ-3 замкнула белорусская гимнастка Алина Горносько. Сестра-близнец Дины Авериной Арина остановилась в шаге от пьедестала почета.
Чемпионат Европы
Упражнение с мячом
1. Дина Аверина (Россия) — 28,850 балла
2. Линой Ашрам (Израиль) — 28,600
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 28,500
4. Арина Аверина (Россия) — 28,200.
Упражнение с булавами
1. Линой Ашрам (Израиль) — 28,500 балла
2. Дина Аверина (Россия) — 28,200
3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 27,800.
22-летняя Дина Аверина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.
13 июня на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах, что и станет завершением соревнований, пишет "Чемпионат". На турнире будут разыграны последние путевки на летнюю Олимпиаду в Токио. Российские гимнастки этот отбор уже прошли.