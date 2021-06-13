Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем и мячом
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Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем и мячом

7:07:006/13/2021Фото: Чемпионата
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На турнире в Болгарии 13 июня будут разыграны последние путевки на летнюю Олимпиаду в Токио. Российские гимнастки этот отбор уже прошли.

Дина Аверина выступает чуть лучше своей сестры-близняшки

Российская спортсменка Дина Аверина стала лучшей в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Она получила за свое выступление от судей 28,850 балла.

Второе место вновь заняла Линой Ашрам из Израиля, топ-3 замкнула белорусская гимнастка Алина Горносько. Сестра-близнец Дины Авериной Арина остановилась в шаге от пьедестала почета.

Чемпионат Европы
Упражнение с мячом

1. Дина Аверина (Россия) — 28,850 балла

2. Линой Ашрам (Израиль) — 28,600

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 28,500

4. Арина Аверина (Россия) — 28,200.

Упражнение с булавами

1. Линой Ашрам (Израиль) — 28,500 балла

2. Дина Аверина (Россия) — 28,200

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 27,800.

22-летняя Дина Аверина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.

13 июня на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах, что и станет завершением соревнований, пишет "Чемпионат". На турнире будут разыграны последние путевки на летнюю Олимпиаду в Токио. Российские гимнастки этот отбор уже прошли.

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