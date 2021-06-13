Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника

9:20:066/13/2021Фото: Курганская епархия
0

Именно он ввел традицию окунать в воды Иордани людей, желающих смыть свои грехи и принять крещение. Оттуда и повелось таинство крещения, которое принимают сегодня все те, кто хочет принять христианство. 

икона
Иоанн Предтеча был первым пророком, предсказавшим явление Спасителя

Пророк Иоанн Креститель или Креститель - это самый почитаемый пророк в христианстве. Это именно он первым пророчил пришествие Христа. Церковь настолько сильно его почитает, что его Рождество празднуется официально в храмах наравне с Рождество Исуса Христа и Рождеством Пресвятой Богородицы. Ни один пророк больше ну удостоился такого празднования по поводу своего рождения.

Он в малом возрасте остался сиротой и долгое время жил в пустыне, покуда не получил послание от Бога. что ему нужно отправиться к реке Иордань и там продолжать свое проповедничество.

Так он и сделал и на берегах реки Иордань продолжал оповещать людей о том, что им нужно смывать и замаливать свои грехи, ибо скоро придет Спаситель. Именно он ввел традицию окунать в воды Иордани людей, желающих смыть свои грехи и принять крещение. Оттуда и повелось таинство крещения, которое принимают сегодня все те, кто хочет принять христианство.

Это именно Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах Иордани. Зато что он первым рассказывал всем о пришествии Спасителя, его прозвали Предтечей, а за то, что крестил людей - Крестителем.

Как празднуют католики?

Для католиков это настолько же большой праздник, как и у православных. Но есть отличия в традициях.

В этот день у западных христиан положено зажигать факелы, жечь больше костры на площадях города, запускать фейерверки. На молитву в церковь также идут с зажженными факелами.

Празднование этого праздника у католиков длится не один, а несколько дней. Заканчивают его празднование на день святых апостолов Петра и Павла.

Во Франции отмечают это торжество более широко, чем везде, потому что многие храмы Франции считают святого Иоанна свои патроном.

Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
В Госдуме раскрыли причину смерти Ларисы Шойгу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
праздникиРождество Иоанна Предтечикатолические праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отмечаете этот праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника
    9:20:06 6/13/2021
    Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника
    Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления
    9:19:51 6/13/2021
    Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления
    Когда на работу после Дня России-2021?
    8:20:40 6/13/2021
    Когда на работу после Дня России-2021?
    Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году
    8:13:28 6/13/2021
    Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году
    Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется через в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
    8:05:10 6/13/2021
    Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется через в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
    Свой Юрий Деточкин наоборот объявился в Новосибирской области: воровал автомобили и требовал выкуп с владельцев
    7:47:52 6/13/2021
    Свой Юрий Деточкин наоборот объявился в Новосибирской области: воровал автомобили и требовал выкуп с владельцев
    Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая
    7:20:23 6/13/2021
    Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая
    Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем и мячом
    7:07:00 6/13/2021
    Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем и мячом
    Что Путин ждет от встречи с Байденом: Снижения негатива от США не произойдет
    6:52:45 6/13/2021
    Что Путин ждет от встречи с Байденом: Снижения негатива от США не произойдет
    БердскДыры на скандально известной деревянной набережной бизнесмена Илющенко на Бердском заливе все увеличиваются, возмущены жители Бердска
    6:44:50 6/13/2021
    Дыры на скандально известной деревянной набережной бизнесмена Илющенко на Бердском заливе все увеличиваются, возмущены жители Бердска