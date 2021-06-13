Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника

Пророк Иоанн Креститель или Креститель - это самый почитаемый пророк в христианстве. Это именно он первым пророчил пришествие Христа. Церковь настолько сильно его почитает, что его Рождество празднуется официально в храмах наравне с Рождество Исуса Христа и Рождеством Пресвятой Богородицы. Ни один пророк больше ну удостоился такого празднования по поводу своего рождения.
Он в малом возрасте остался сиротой и долгое время жил в пустыне, покуда не получил послание от Бога. что ему нужно отправиться к реке Иордань и там продолжать свое проповедничество.
Так он и сделал и на берегах реки Иордань продолжал оповещать людей о том, что им нужно смывать и замаливать свои грехи, ибо скоро придет Спаситель. Именно он ввел традицию окунать в воды Иордани людей, желающих смыть свои грехи и принять крещение. Оттуда и повелось таинство крещения, которое принимают сегодня все те, кто хочет принять христианство.
Это именно Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах Иордани. Зато что он первым рассказывал всем о пришествии Спасителя, его прозвали Предтечей, а за то, что крестил людей - Крестителем.
Как празднуют католики?
Для католиков это настолько же большой праздник, как и у православных. Но есть отличия в традициях.
В этот день у западных христиан положено зажигать факелы, жечь больше костры на площадях города, запускать фейерверки. На молитву в церковь также идут с зажженными факелами.
Празднование этого праздника у католиков длится не один, а несколько дней. Заканчивают его празднование на день святых апостолов Петра и Павла.
Во Франции отмечают это торжество более широко, чем везде, потому что многие храмы Франции считают святого Иоанна свои патроном.