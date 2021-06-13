Свой Юрий Деточкин наоборот объявился в Новосибирской области: воровал автомобили и требовал выкуп с владельцев

Злоумышленник предлагал владельцам вернуть автомобиль за денежное вознаграждение.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску пресекли деятельность злоумышленника, подозреваемого в серии краж автотранспорта на территории Ленинского района г. Новосибирска. В полицию в период с апреля по май текущего года поступило 5 заявлений от владельцев легковых автомобилей по факту хищения, принадлежащих им транспортных средств, сообщает пресс-служба МВД по региону.
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Алтайского края прибыл в Новосибирск с целью хищения транспортных средств и снял квартиру в Кировском районе. Злоумышленник присматривал автомобили среднего класса иностранного производства «Ниссан» и «Тойота» стоимостью до 300 тысяч рублей. Затем в ночное время блокировал охранную сигнализацию, вскрывал двери автомобилей и замки зажигания и похищал транспорт. Впоследствии подозреваемый оставлял записки, адресованные владельцам похищенных автомобилей, предлагая вернуть имущество за денежное вознаграждение. Сумма выкупа варьировалась от 60 до 160 тысяч рублей. В случае несогласия на передачу денежных средств, злоумышленник угрожал повредить имущество.
Одна из потерпевших, чей автомобиль был похищен на ул. Титова, перевела на счет злоумышленника 60 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию. Полицейские обнаружили похищенный автомобиль припаркованным на ул. Немировича-Данченко и передали законной владелице.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска при попытке повреждения похищенного автомобиля. Правоохранителями установлены места отстоя четырех автомобилей, числившихся в розыске. Транспортные средства возвращены законным владельцам.
В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты сканирующее устройство, мобильные телефоны и сим-карты. Полицейские установили причастность подозреваемого к 4 фактам хищений и 1 попытке хищения автомобилей на территории Новосибирска. Общая сумма ущерба устанавливается.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу» и ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина признал свою вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.