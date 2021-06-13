Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется через в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
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Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется через в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

8:05:106/13/2021Фото: УЕФА
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Прямую трансляцию можно смотреть по каналу Россия 1, в 16.00 по Москве. 

Сегодня утром перед отъездом из Ровиня в Лондон вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович заметил: "Первый матч очень важен, все мы это понимаем. Важно начать с позитивного результата. У меня хорошие воспоминания о матчах против Англии, и надеюсь, ничего не изменится"

13 июня в 20.00 начнется матч группы D Англия-Хорватия чемпионата Евро-2020 по футболу. Игра пройдет в Великобритании на стадионе Уэмбли, пишет сайт УЕФА. 

Финальная заявка сборной Англии из 26 футболистов.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон")

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Конор Коди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити")

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм")

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"),Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Финальная заявка сборной Хорватии из 26 футболистов.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ловре Калинич ("Хайдук"), Симон Слуга ("Лутон")

Защитники: Шиме Врсалько ("Атлетико"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуе Чалета-Цар ("Олимпик"), Деян Ловрен ("Зенит"), Йосип Юранович ("Легия"), Домагой Вида ("Бешикташ"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Домагой Брадарич ("Лилль"), Миле Шкорич ("Осиек")

Полузащитники: Матео Ковачич ("Челси"), Лука Модрич ("Реал"), Марцело Брозович ("Интер"), Милан Бадель ("Дженоа"), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич ("Аталанта"), Иван Перишич ("Интер"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб)

Нападающие: Анте Ребич ("Милан"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Анте Будимир ("Осасуна"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм")

Прямую трансляцию можно смотреть по каналу Россия 1, в 16.00 по Москве.

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