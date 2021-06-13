Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году
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Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году

8:13:286/13/2021Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
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Но в школах выпускной не отменяли. Но в помещениях школы количество участников будет ограничено, для родственников выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника.

Вместо общегородского праздника школы могут самостоятельно организовать выпускные вечера для одиннадцатиклассников

Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Общегородской праздник для выпускников в Парке Горького в этом году отменен. Такое решение принято из-за значительного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе среди школьников. В соответствии с указом Мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости, в крупных городских парках с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов, сообщает правительство Москвы.

Вместо общегородского праздника школы могут самостоятельно организовать выпускные вечера для одиннадцатиклассников. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: на входе в здание измерять температуру, в помещениях установить обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. При себе нужно иметь медицинские маски.

В случае хорошей погоды торжественную часть с вручением аттестатов рекомендовано организовать на открытом воздухе. В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родственников выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника.

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Москве с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях. Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими.

Предприятиям города рекомендовано перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, — не менее 30 процентов от списочного состава организаций.

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