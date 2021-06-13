Важные даты по лунному календарю для зачатия девочки в июне 2021

Часто супруги, готовясь стать родителями, мечтают о том, кто у них родится. Даже для первого ребенка всегда у будущих родителей есть предпочтения по полу. Кто-то хочет мальчика, кто-то хочет девочку. Хотя, для первого раза, наверное, это не так важно, лишь бы ребенок был здоров.
Другое дело, когда в семье уже есть сын, или несколько сыновей, а родители настойчиво мечтают о доченьке. Тут в ход идут и народные приметы и изучение календарей овуляции и методов зачатия. бабушкины приметы тоже берутся в расчет.
Точную гарантию пола будущего ребенка вам может предоставить только работа генетиков при процедуре ЭКО, однако далеко не все хотят пройти такой путь.
Есть еще вариант - прислушаться к лунному календарю. В определенные дни, в разные фазы Луна может проходить через знаки зодиака, в которых чаще всего рождаются девочки. Это тоже не 100% гарантия, однако шансы забеременеть именно девочкой существенно повышаются.
Посмотрите самые благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2021 года.
Благоприятные дни
- 14 июня (5 -й лунный день)
- 17 июня (8 -й лунный день)
- 19 июня (10 -й лунный день)
- 24 июня (15 -й лунный день)
- 25 июня (16 -й лунный день)
Хорошие дни
- 22 июня (13 -й лунный день)
- 26 июня (17 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 21 июня (12 -й лунный день)
- 23 июня (14 -й лунный день)
- 28 июня (19 -й лунный день)
- 30 июня (21 -й лунный день)
Плохие дни
- 15 июня (6 -й лунный день)
- 18 июня (9 -й лунный день)
- 27 июня (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 16 июня (7 -й лунный день)
- 20 июня (11 -й лунный день)
- 29 июня (20 -й лунный день)