Важные даты по лунному календарю для зачатия девочки в июне 2021
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Важные даты по лунному календарю для зачатия девочки в июне 2021

11:20:366/13/2021Фото: pxhere
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Точную гарантию пола будущего ребенка вам может предоставить только работа генетиков при процедуре ЭКО, однако далеко не все хотят пройти такой путь.

девочка
Луна может помочь в зачатии девочки

Часто супруги, готовясь стать родителями, мечтают о том, кто у них родится. Даже для первого ребенка всегда у будущих родителей есть предпочтения по полу. Кто-то хочет мальчика, кто-то хочет девочку. Хотя, для первого раза, наверное, это не так важно, лишь бы ребенок был здоров.

Другое дело, когда в семье уже есть сын, или несколько сыновей, а родители настойчиво мечтают о доченьке. Тут в ход идут и народные приметы и изучение календарей овуляции и методов зачатия. бабушкины приметы тоже берутся в расчет.

Точную гарантию пола будущего ребенка вам может предоставить только работа генетиков при процедуре ЭКО, однако далеко не все хотят пройти такой путь.

Есть еще вариант - прислушаться к лунному календарю. В определенные дни, в разные фазы Луна может проходить через знаки зодиака, в которых чаще всего рождаются девочки. Это тоже не 100% гарантия, однако шансы забеременеть именно девочкой существенно повышаются.

Посмотрите самые благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2021 года.

Благоприятные дни


  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 21 июня (12 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Плохие дни


  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

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