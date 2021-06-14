С Международным днём блогера 14 июня открытки самые интересные и четкие поздравления

Вести блог – не лёгкая работа,
Но должен, же заниматься этим кто – то,
Чтоб чётко и понятно размещать,
Нужно в сети занятно всё писать.
Весь мир сегодня празднует день блогера,
Мы пожелать хотим всего вам и многого,
Пусть ваш интернет успех,
Заинтересует непременно всех.
Всех блогеров объединяет нынче праздник,
Примите поздравленья от читателей,
Читать вас занятно и приятно,
А главное – всё чётко и понятно.
Сегодня день блогеров, поздравляю,
Быть лучшим на страничках желаю,
Пусть непременно сбывается мечта,
Высших результатов достигай всегда.
Без интернета сейчас сидеть невозможно,
Сутками в нём сидеть можно,
Он втягивает, как настоящая трясина,
Свободно гастролируешь в сетях мира.
С международным днём блогера поздравляю,
Успехов огромных искренне желаю,
Пусть блог твой процветает всегда,
Пусть информация будет всем нужна.
Блогер нас всегда просвещает,
Информацию нужную на страничке помещает,
Мы зачитываемся ею до утра,
Твои блоги заполняются от А до Я.
Будь успешен, блогер, всегда,
Жизни радуйся, не унывай никогда,
Информацию строчи каждый час,
Чтоб радовать всегда смог нас.
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru