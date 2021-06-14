С Международным днём блогера 14 июня открытки самые интересные и четкие поздравления
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С Международным днём блогера 14 июня открытки самые интересные и четкие поздравления

3:40:186/14/2021Фото: 100cards
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Всемирный праздник Международный день блогера отмечается 14 июня.

Международный день блогера

Вести блог – не лёгкая работа,
Но должен, же заниматься этим кто – то,
Чтоб чётко и понятно размещать,
Нужно в сети занятно всё писать.
Весь мир сегодня празднует день блогера,
Мы пожелать хотим всего вам и многого,
Пусть ваш интернет успех,
Заинтересует непременно всех.

Международный день блогера

Всех блогеров объединяет нынче праздник,
Примите поздравленья от читателей,
Читать вас занятно и приятно,
А главное – всё чётко и понятно.
Сегодня день блогеров, поздравляю,
Быть лучшим на страничках желаю,
Пусть непременно сбывается мечта,
Высших результатов достигай всегда.

Международный день блогера

Без интернета сейчас сидеть невозможно,
Сутками в нём сидеть можно,
Он втягивает, как настоящая трясина,
Свободно гастролируешь в сетях мира.
С международным днём блогера поздравляю,
Успехов огромных искренне желаю,
Пусть блог твой процветает всегда,
Пусть информация будет всем нужна.

Международный день блогера

Блогер нас всегда просвещает,
Информацию нужную на страничке помещает,
Мы зачитываемся ею до утра,
Твои блоги заполняются от А до Я.
Будь успешен, блогер, всегда,
Жизни радуйся, не унывай никогда,
Информацию строчи каждый час,
Чтоб радовать всегда смог нас.

Международный день блогера

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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