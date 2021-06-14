С Днём силы улыбки открытки от дизайнера на 15 июня и поднимающие настроение поздравления

В этот день - Всемирный день улыбки,
Я с улыбкой вам желаю жить!
С ней осознавать свои ошибки,
С ней мечтать, работать и дружить.
С ней встречать дельные советы,
С ней решать привычные дела,
С ней всегда легко идти по свету.
Так улыбайтесь чаще, господа!
С Всемирным днём улыбки,
Я спешу поздравить вас.
Но, простите, без открытки,
Я пришёл на этот раз.
Нет, поверьте, в том ошибки,
Не закрался здесь подвох,
Здесь всё просто ведь улыбки,
Лучше самых добрых слов!
День улыбок придуман не зря
Ничего нет улыбки сильнее.
Не спроста люди все говорят:
От улыбки и небо светлее.
От улыбки на сердце тепло,
Добавляется жизненной силы.
Улыбайтесь, чтоб всем вам везло,
И чтоб всё замечательно было.
Источник: pozdravik.ru