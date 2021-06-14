С Днём силы улыбки открытки от дизайнера на 15 июня и поднимающие настроение поздравления
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С Днём силы улыбки открытки от дизайнера на 15 июня и поднимающие настроение поздравления

9:45:376/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День силы улыбки отмечается 15 июня. Что может быть лучше и приятнее хорошего и веселого настроения? Улыбннитесь другому и вам улыбнутся в ответ.

День силы улыбки

В этот день - Всемирный день улыбки,
Я с улыбкой вам желаю жить!
С ней осознавать свои ошибки,
С ней мечтать, работать и дружить.
С ней встречать дельные советы,
С ней решать привычные дела,
С ней всегда легко идти по свету.
Так улыбайтесь чаще, господа!

День силы улыбки

С Всемирным днём улыбки,
Я спешу поздравить вас.
Но, простите, без открытки,
Я пришёл на этот раз.
Нет, поверьте, в том ошибки,
Не закрался здесь подвох,
Здесь всё просто ведь улыбки,
Лучше самых добрых слов!

День силы улыбки

День улыбок придуман не зря
Ничего нет улыбки сильнее.
Не спроста люди все говорят:
От улыбки и небо светлее.
От улыбки на сердце тепло,
Добавляется жизненной силы.
Улыбайтесь, чтоб всем вам везло,
И чтоб всё замечательно было.

Источник: pozdravik.ru

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