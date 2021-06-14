Где в ГеншинИмпакт найти Кор Ляпис и туманные цветы?

GenshinImpact – популярная компьютерная игра от китайской компании miHoYo. В первые же две недели после выхода игра принесла разработчикам больше 100 миллионов долларов. В 2020 году GooglePlay призналGenshinImpact игрой года, когда вышла адаптация для смартфонов и планшетов.
Жанр игры гармонично сочетает приключенческие квесты с боями. В GenshinImpact используется гача – механика, позволяющая собирать виртуальные предметы и создавать из них новые.
Поклонники нередко готовы заплатить реальные деньги, чтобы приобрести редкие элементы, необходимые для улучшения качеств персонажа. Сэкономить можно, если запастись терпением и найти внутри игры такие предметы, как кор ляпис и туманные цветы.
Кор ляпис
Этот элемент относится к категории «гео», в инвентаре выглядит как прозрачный кристалл золотистого цвета. Его также называют каменным сердцем.
Кор ляпис необходим при «прокачке» трёх персонажей – Кэ Цин, ЧунЮнь и Чжун Ли. Для максимального улучшения каждому нужно более 500 единицкор ляписа. Другим игрокам элемент пригодится для зелья пыленепроницаемости, монолитного масла, поможет создать камень эха геокула или получить геокомпас сокровищ.
Добыть кор ляпис можно только в определённых локациях, но редким элементом его назвать нельзя. Больше всего кор ляписа в локациях гора Хулао, озеро Лухуа, гора Аоцзан, долина Тяньцу. Чуть меньше материала дадут деревня Цинце, Заоблачный предел, Солёные земли, озеро Циньсю, склон Уван, гора Тяньхэн и перевал Линцзю. Единицы кор ляписа можно добыть в деревне Миньюнь и в долине Гуйли.
Глыбы кор ляписа нужно разбить тремя ударами двуручного меча. Элемент респаунится – заново образуется на месте добычи через двое суток.
Туманные цветы
Голубые бутоны туманных цветов – средний по редкости элемент. С их помощью игроки могут создать морозное масло и зелье морозного щита.
Встретить туманные цветы в готовом виде невозможно. Для их добычи понадобится растопить огненной атакой ледяные цветы. Последние встречаются во всех локациях, где есть реки и пресные озёра.
Целесообразно запасаться цветами в тот момент, когда игрок случайно на них наткнётся. Это поможет не тратить время на поиски цветов, когда они понадобятся.
Если персонаж попробует взять ледяные цветы, не имея огненных атак, он может получить урон. Иней на лепестках не исчезнет, цветы не станут туманными и продолжат испускать холод.