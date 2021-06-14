Где в ГеншинИмпакт найти Кор Ляпис и туманные цветы?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Где в ГеншинИмпакт найти Кор Ляпис и туманные цветы?

1:00:116/14/2021,Ирина НоваяФото: https://genshin.mihoyo.com/
0

В GenshinImpact используется гача – механика, позволяющая собирать виртуальные предметы и создавать из них новые

GenshinImpact – популярная компьютерная игра от китайской компании miHoYo. В первые же две недели после выхода игра принесла разработчикам больше 100 миллионов долларов. В 2020 году GooglePlay призналGenshinImpact игрой года, когда вышла адаптация для смартфонов и планшетов.

Жанр игры гармонично сочетает приключенческие квесты с боями. В GenshinImpact используется гача – механика, позволяющая собирать виртуальные предметы и создавать из них новые.

Поклонники нередко готовы заплатить реальные деньги, чтобы приобрести редкие элементы, необходимые для улучшения качеств персонажа. Сэкономить можно, если запастись терпением и найти внутри игры такие предметы, как кор ляпис и туманные цветы.

Кор ляпис

Этот элемент относится к категории «гео», в инвентаре выглядит как прозрачный кристалл золотистого цвета. Его также называют каменным сердцем.

Кор ляпис необходим при «прокачке» трёх персонажей – Кэ Цин, ЧунЮнь и Чжун Ли. Для максимального улучшения каждому нужно более 500 единицкор ляписа. Другим игрокам элемент пригодится для зелья пыленепроницаемости, монолитного масла, поможет создать камень эха геокула или получить геокомпас сокровищ.

Добыть кор ляпис можно только в определённых локациях, но редким элементом его назвать нельзя. Больше всего кор ляписа в локациях гора Хулао, озеро Лухуа, гора Аоцзан, долина Тяньцу. Чуть меньше материала дадут деревня Цинце, Заоблачный предел, Солёные земли, озеро Циньсю, склон Уван, гора Тяньхэн и перевал Линцзю. Единицы кор ляписа можно добыть в деревне Миньюнь и в долине Гуйли.

Глыбы кор ляписа нужно разбить тремя ударами двуручного меча. Элемент респаунится – заново образуется на месте добычи через двое суток.

Туманные цветы

Голубые бутоны туманных цветов – средний по редкости элемент. С их помощью игроки могут создать морозное масло и зелье морозного щита.

Встретить туманные цветы в готовом виде невозможно. Для их добычи понадобится растопить огненной атакой ледяные цветы. Последние встречаются во всех локациях, где есть реки и пресные озёра.

Целесообразно запасаться цветами в тот момент, когда игрок случайно на них наткнётся. Это поможет не тратить время на поиски цветов, когда они понадобятся.

Если персонаж попробует взять ледяные цветы, не имея огненных атак, он может получить урон. Иней на лепестках не исчезнет, цветы не станут туманными и продолжат испускать холод.

Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
компьютерная играGenshinImpact
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам эта игра? В какие игры играете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Где в ГеншинИмпакт найти Кор Ляпис и туманные цветы?
    1:00:11 6/14/2021
    Где в ГеншинИмпакт найти Кор Ляпис и туманные цветы?
    Важные даты по лунному календарю для зачатия девочки в июне 2021
    11:20:36 6/13/2021
    Важные даты по лунному календарю для зачатия девочки в июне 2021
    Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу
    10:20:07 6/13/2021
    Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу
    Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника
    9:20:06 6/13/2021
    Католическое Рождество Иоанна Крестителя 2021: Дата и традиции праздника
    Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления
    9:19:51 6/13/2021
    Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления
    Когда на работу после Дня России-2021?
    8:20:40 6/13/2021
    Когда на работу после Дня России-2021?
    Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году
    8:13:28 6/13/2021
    Общегородской выпускной в Парке Горького в Москве отменил мэр Сергей Собянин в 2021 году
    Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
    8:05:10 6/13/2021
    Матч Англия - Хорватия чемпионата Евро-2020 начнется в 16.00 по Москве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
    Свой Юрий Деточкин наоборот объявился в Новосибирской области: воровал автомобили и требовал выкуп с владельцев
    7:47:52 6/13/2021
    Свой Юрий Деточкин наоборот объявился в Новосибирской области: воровал автомобили и требовал выкуп с владельцев
    Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая
    7:20:23 6/13/2021
    Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая