Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю с 15 по 30 июня 2021 года
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Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю с 15 по 30 июня 2021 года

10:20:276/14/2021Фото: pxhere
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Лунки для рассады помидоров копаются глубокие, потому что заглубляются они всегда низко - до самых первых листочков на саженце.

помидоры
Июнь благоприятен для высаживания томатов

Для высаживания томатов в теплицу еще держится благоприятное время. А вот для высаживания в открытый грунт во многих регионах России время еще только-только подошло. Помидоры не являются сильно теплолюбивыми, но все же при достаточно теплой температуре растут и зреют лучше.

В грунте помидоры дают урожай немного меньше. чем в теплицах. Зато грунтовый урожай самый ароматный и вкусный. Для высаживания в грунт, рассада должна быть возрастом не менее 60 дней - она должна быть более сильная чем та, что высаживается в теплицу. Все таки в теплице условия для роста этой культуры более нежные.

Лунки для рассады помидоров копаются глубокие, потому что заглубляются они всегда низко - до самых первых листочков на саженце. Если рассада слишком вытянута, то можно сажать ее под углом полулежа, но земля все равно должна доходить до нижних листьев.

С началом роста рассады, не забывайте ей поставить опору и подвязывать. Также необходима будет обработка от фитофторы и пасынкование. Иначе урожая будет мало и плоды будут совсем мелкими.

Самые благоприятные дни для высаживание в июне можно выбрать по лунному календарю.

Благоприятные дни


  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

Плохие дни


  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)

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