Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю с 15 по 30 июня 2021 года

Для высаживания томатов в теплицу еще держится благоприятное время. А вот для высаживания в открытый грунт во многих регионах России время еще только-только подошло. Помидоры не являются сильно теплолюбивыми, но все же при достаточно теплой температуре растут и зреют лучше.
В грунте помидоры дают урожай немного меньше. чем в теплицах. Зато грунтовый урожай самый ароматный и вкусный. Для высаживания в грунт, рассада должна быть возрастом не менее 60 дней - она должна быть более сильная чем та, что высаживается в теплицу. Все таки в теплице условия для роста этой культуры более нежные.
Лунки для рассады помидоров копаются глубокие, потому что заглубляются они всегда низко - до самых первых листочков на саженце. Если рассада слишком вытянута, то можно сажать ее под углом полулежа, но земля все равно должна доходить до нижних листьев.
С началом роста рассады, не забывайте ей поставить опору и подвязывать. Также необходима будет обработка от фитофторы и пасынкование. Иначе урожая будет мало и плоды будут совсем мелкими.
Самые благоприятные дни для высаживание в июне можно выбрать по лунному календарю.
Благоприятные дни
- 16 июня (7 -й лунный день)
- 17 июня (8 -й лунный день)
- 21 июня (12 -й лунный день)
Хорошие дни
- 15 июня (6 -й лунный день)
- 24 июня (15 -й лунный день)
- 30 июня (21 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 20 июня (11 -й лунный день)
- 22 июня (13 -й лунный день)
- 26 июня (17 -й лунный день)
- 29 июня (20 -й лунный день)
Плохие дни
- 18 июня (9 -й лунный день)
- 25 июня (16 -й лунный день)
- 27 июня (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 19 июня (10 -й лунный день)
- 23 июня (14 -й лунный день)
- 28 июня (19 -й лунный день)