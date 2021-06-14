В Бердске открылась первая площадка для выгула собак в микрорайоне Северном в июне 2021. Как это было - история из уст волонтеров

Представитель организации "Зелёная МИЛЯ - экологическая акция" Елена Мартынович рассказала "Курьер. Среда. Бердск", как создавалась первая в Бердске площадка для выгула собак в микрорайоне Северном.
Как стало известно, иея организовать площадку для собак на окраине Северного Микрорайона появилась год назад, когда команда Зелёная миля Бердск при участии жителей убрала несанкционированную свалку, копившуюся здесь много лет. Чтобы предотвратить повторное замусоривание территории, на общем сборе было решено придать ей новый смысл.
- Так замысел превратился в проект, с которым инициативная группа под руководством Сергей Рассказов осенью 2020 года поучаствовала в конкурсе стартапов и получила денежные средства на материалы для установки ограждения. Сразу оговорюсь - все работы по проекту и многие материалы предусматривались за свой счёт! Нас это не смутило и полные энтузиазма и воодушевления мы готовились быстро реализовать этот небольшой проект. Но. Приступить к работам в октябре не удалось из-за необходимости согласования использования земельного участка с администрацией города Бердска и поиска дополнительных средств за его аренду, что затянулось до декабря, и реализацию проекта отложили до весны из-за морозов.
Весной нас ожидал неприятный сюрприз - рядом находящийся гаражный кооператив сдвинул весь снег со своей территории на нашу. Вроде как не знали, что территория уже не бесхозная и всегда так делали, удобно и никому не мешают и пр... Пришлось ждать больше месяца, пока эти трехметровые кучи растают, - вспоминает Елена.
В конце апреля, после схода снега, команда Зелёная миля приступила к работам: вызвали трактор, разровняли территорию, привезли столбики, сетку-рабицу и начали устанавливать ограждение. И тут случилось то, чего никто не ожидал - у активистов украли все столбики, которые они успели поставить.
- Сказать, что мы расстроились - ничего не сказать. Мы, не являясь жителями этого Микрорайона, не имея собак, тратим свое свободное время, силы и энергию, чтобы обустроить территорию и принести пользу городу - носимся по инстанциям, оформляем бумаги, покупаем материалы, приезжаем, копаем, забиваем, устанавливаем, натягиваем... А кто-то просто пришёл и украл. Трудно было не опустить руки после всех событий, но, проанализировав ситуацию, мы поняли, что есть тут доля и нашей вины. Мы планировали сначала поставить столбики, а потом привезти бетон и все разом залить. И у нас бы все получилось, если бы мы это сделали за 1-2 дня. Но вопреки нашим ожиданиям, активность жителей Северного микрорайона оказалась крайне низкой, работы растянулись на неделю, что привело к тем последствиям, которые мы не учли, необоснованно надеясь на порядочность и гражданскую сознательность общества, - говорит активистка.
Как рассказала Елена, в июне 2021 года команде пришлось начинать все с самого начала, изменив первоначальный план. Теперь они ставили столбики и сразу их цементировали приготовленным тут же раствором. Желающих оказать помощь людей не прибавлялось, поэтому работали бригадой в 3-4 человека, но за неделю активисты справились и с этой задачей. Примечательно, что гуляющие в роще ребятишки с удовольствием помогали, чем могли - носили камни, красили столбики.
- И вот, наконец, 9 июня мы закончили наши работы - натянули сетку-рабицу, покрасили ограждение и установили двойную калитку. Теперь мы с радостью можем сказать, что ограждение установлено и все желающие могут выгуливать своих питомцев. Выражаем огромную благодарность всем, кто тем или иным образом принял активное участие в обустройстве площадки: Игорь и Олеся, Антон, Анна, Настя и Кирилл, Татьяна и др., а также работникам автостоянки за помощь в подключении к электросети. Надеемся, что владельцы собак будут продолжать благоустройство и поддерживать чистоту и порядок на территории. Возможно даже сумеют объединиться и сообща следить за ней. Если у кого-то возникло такое желание, обращайтесь к нам, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Елена 13 июня.
Сергей Рассказов о площадке
23 сентября 2020 года одним из 17 из победителей конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» стал Сергей Рассказов с проектом «Организация площадки для выгула собак на территории мкр. Северного г. Бердска».
- Самая идея открытия собачей площадки возникла не сразу. Мы с волонтёрами убирали не санкционируемую свалку на Северном мкр. Отчистив территорию, решили: чтобы данная площадь снова не обросла мусором, на это место нужно, чем-то застроить, - поделился Сергей Рассказов в беседе с "Курьер. Среда. Бердск". - Честно признаюсь, идея для места выгула собак пришла не мне. Я думал о детской площадке или оздоровительном центре. Но этот участок земли находится удаленно, близи березовой рощи. Отпускать туда детей не безопасно, да и игровые площадки есть в каждом дворе.
Сергею понравилась предложение по застройке пустующего участка и было принято решение подать заявку на конкурс стартапов. Для осуществления проекта площадки для выгула животных было решено подать заявку на конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» для инициативных групп граждан, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».
Как оказалось, полученного гранта не хватит на всю предложенную задумку. Волонтёры на месте свалки хотят построить не только павильон для выгула животных, но и разбить небольшой сквер, где после прогулки с животным можно посидеть на скамейке.
За чистоту в парке и на площадке отвечать будут сами собачники.
- В планах поставить небольшой стенд, на нем будут находиться целлофановые пакеты и совок. На случай, если кто-то из хозяев собак забыл взять из дома,- сказал Сергей.