Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021
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Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021

9:47:246/14/2021Фото: pixabay
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Жителям столицы нельзя пользоваться в парках спортивными сооружениями, лавочками, беседками и многим другим. Мэр разрешил только гулять.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне стало известно, что в Москве усилили антиковидные меры и ограничения. Так, теперь штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей. Отметим, что постановление мэра Собянина в парках столицы введен запрет на использование детских и спортивных сооружений, тренажеров беседок, лавочек и т.д. Теперь в парках можно только гулять.

Напомним, что в Москве с 13 июня ужесточили ограничения. Так, с 13 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей режим работы аналогичен выходному дню. С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания — за исключением тех, кто получил прививку.

С 13 по 20 июня запретили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки).

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