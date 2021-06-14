В Санкт-Петербурге ввели ограничения из-за коронавирус с 17 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Санкт-Петербурге ввели ограничения из-за коронавирус с 17 июня 2021

9:53:226/14/2021Фото: pixabay
0

В городе запретили работу фуд-кортов и детских центров, а работу ресторанов ограничили.

В Питере ужесточили коронавирусные ограничения
Сюжет: Третья волна коронавируса
Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021

Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации, объяснили в РоспотребнадзореЕщё 3 новости

Накануне стало известно, что в Москве ужесточили ограничения связанные с коронавирусом. В частности, ограничили работу заведений общепита, закрыли детские центры и зоопарки, запретили в парках пользоваться беседками, лавочками и площадками, а также объявили нерабочие дни до 19 июня.

А вчера, 13 июня, стало известно, что в Питере также ужесточили коронавирусные ограничения. С 17 июня запрещается проведение развлекательных мероприятий в точках общепита, работа фуд-кортов полностью запрещена, также как и детских комнат в ТЦ. Кроме того, в торговых центрах города будет запрещена работа объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-залов.В фан-зонах чемпионата Европы по футболу ограничат оказание услуг питания и продажи продуктов, кроме напитков. Также в городе отменили «Бал медалистов».

Напомним, что за последнюю неделю число новых заболевших коронавирусом стало стремительно расти.

Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
Почему Индия возвращает России «Чакру»
Мишустин не стал молчать, узнав о смерти сестры Шойгу Ларисы
ограничениякоронавирусновые запреты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пугают ли вас новые ограничения?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Санкт-Петербурге ввели ограничения из-за коронавирус с 17 июня 2021
    9:53:22 6/14/2021
    В Санкт-Петербурге ввели ограничения из-за коронавирус с 17 июня 2021
    Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021
    9:47:24 6/14/2021
    Жителей Москвы оштрафуют на 4000 рублей за прогулки в парках с 13 июня 2021
    Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации, объяснили в Роспотребнадзоре
    9:37:05 6/14/2021
    Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации, объяснили в Роспотребнадзоре
    Новые санкции против России с 14 июня 2021 ввели против России
    9:20:45 6/14/2021
    Новые санкции против России с 14 июня 2021 ввели против России
    Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:30 6/14/2021
    Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:52 6/14/2021
    Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июня 2021 в России и мире
    7:40:36 6/14/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июня 2021 в России и мире
    БердскКакую погоду принесут ночные грозы в Бердск 14 июня
    6:30:26 6/14/2021
    Какую погоду принесут ночные грозы в Бердск 14 июня
    С Днём работников миграционной службы открытки и строгие поздравления на 14 июня
    6:00:16 6/14/2021
    С Днём работников миграционной службы открытки и строгие поздравления на 14 июня
    БердскСильнейшая магнитная буря 14 июня 2021: Что готовит метеопатам главный метеоудар месяца
    5:45:37 6/14/2021
    Сильнейшая магнитная буря 14 июня 2021: Что готовит метеопатам главный метеоудар месяца