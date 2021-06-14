В Санкт-Петербурге ввели ограничения из-за коронавирус с 17 июня 2021

Накануне стало известно, что в Москве ужесточили ограничения связанные с коронавирусом. В частности, ограничили работу заведений общепита, закрыли детские центры и зоопарки, запретили в парках пользоваться беседками, лавочками и площадками, а также объявили нерабочие дни до 19 июня.
А вчера, 13 июня, стало известно, что в Питере также ужесточили коронавирусные ограничения. С 17 июня запрещается проведение развлекательных мероприятий в точках общепита, работа фуд-кортов полностью запрещена, также как и детских комнат в ТЦ. Кроме того, в торговых центрах города будет запрещена работа объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-залов.В фан-зонах чемпионата Европы по футболу ограничат оказание услуг питания и продажи продуктов, кроме напитков. Также в городе отменили «Бал медалистов».
Напомним, что за последнюю неделю число новых заболевших коронавирусом стало стремительно расти.