В Искитиме начнут судить экс-полицейского, который убил трансгендера Викторию Басаковскую из-за ревности
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В Искитиме начнут судить экс-полицейского, который убил трансгендера Викторию Басаковскую из-за ревности

12:33:376/14/2021Фото: pixabay
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Тело Виктории, а по документам Николая, было найдено за городом со следами удушения.

Тело убитого трансгендера нашли под Искитимом

На днях в Искитимский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в убийстве Виктории (Николая) Б. экс-полицейскому Денису Калинину предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как выяснили следователи, бывший полицейский задушил трансгендера на территории Искитимского района. Они были знакомы и девушка не скрывала того что сменила пол и выступала за права трансгендеров. Но в документах она все еще значилась мужчиной.

А осенью прошлого года «девушка» внезапно исчезла. Оказалось, что 5 октября она встретилась с Денисом. Они поругались и в пылу ссоры полицейский задушил Викторию, а после вывез тело за город. После этого на него завели уголовное дело и сразу же уволили из органов.

По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл.

В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что задержанного уволили из полиции.

-12 октября в полицию обратилась жительница Новосибирской области с заявлением о без вести пропавшем родственнике. В ходе работы по сообщению, сотрудниками уголовного розыска отрабатывались все версии безвестного исчезновения гражданина, в том числе, криминального характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении разыскиваемого. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы одного из отделов внутренних дел Новосибирска. Начальником регионального Главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - пояснили в полицейском ведомстве.

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