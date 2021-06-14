Пассажирский автобус перевернулся в Ленинградской области: 18 пассажиров не доехали до экскурсии
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Пассажирский автобус перевернулся в Ленинградской области: 18 пассажиров не доехали до экскурсии

1:04:536/14/2021Фото: pixabay
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Водитель неожиданно выехал на обочину, после этого транспортное средство перевернулось.

Пассажирский автобус с людьми перевернулся в Ленинградской области

В минувшее воскресенье, 13 июня, серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. Там перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. Все произошло около 4 часов дня у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, водитель автобуса внезапно выехал на обочину, а после этого автобус перевернулся. Изначально пострадавших было 10 человек, все они были госпитализированы. Но сегодня, 14 июня, стало известно, что в больницы всего обратились 18 человек. 7 из них госпитализированы, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.

Отметим, что в общей сложности в автобусе было 46 пассажиров и 1 водитель. К счастью, обошлось без погибших. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося выясняются причины аварии.

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