Пассажирский автобус перевернулся в Ленинградской области: 18 пассажиров не доехали до экскурсии

В минувшее воскресенье, 13 июня, серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. Там перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. Все произошло около 4 часов дня у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, водитель автобуса внезапно выехал на обочину, а после этого автобус перевернулся. Изначально пострадавших было 10 человек, все они были госпитализированы. Но сегодня, 14 июня, стало известно, что в больницы всего обратились 18 человек. 7 из них госпитализированы, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.
Отметим, что в общей сложности в автобусе было 46 пассажиров и 1 водитель. К счастью, обошлось без погибших. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося выясняются причины аварии.