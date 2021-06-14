В лодке нашли в коме 3-летнего мальчика в Приморье. Мама и папа выпали за борт во время шторма
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В лодке нашли в коме 3-летнего мальчика в Приморье. Мама и папа выпали за борт во время шторма

1:20:246/14/2021Фото: Следственный комитет
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Поиски его отца и матери все еще продолжаются, следователи возбудили уголовное дело.

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10 июня в Приморье случилось серьезное ЧП. Там семья с 3-летним ребенком каталась на лодке по озеру Ханка. Но на следующий день они не вернулись домой, поэтому сразу же были организованы поиски. Через какое-то время сотрудник полиции Владимир Поварчук и местный житель Виталий Васильков нашли малыша в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. К сожалению местонахождение отца и матери пока неизвестно. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как предварительно установили следователи, лодка попала на мель и от удара двигателя о препятствие пассажиры не смогли удержаться в лодке и упали за борт. Есть и такой вариант, что отец семейства пытался освободить лодку, которая за что-то зацепилась и прыгнул в воду. Но из-за шторма он не смог забраться обратно. Его супруга пыталась ему помочь, но также упала в воду.

Отметим, что малыш изначально находился в коме, но сейчас его состояние стабилизировалось, он сам ест и смотрит мультики. А поиски его родителей все еще продолжаются

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Желаем здоровья малышу

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