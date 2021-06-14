Шариковой ручкой убил в больнице пациента на каталке мужчина с ранением из травмата

12 июня в Новочеркасске Ростовской области произошло серьезное ЧП. Там, в больнице Скорой медицинской помощи 27-летний местный житель убил пациента. Как стало известно, подозреваемый, «действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь». От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемого уже задержали.
Как позже выяснили следователи, 27-летний мужчина поступил в больницу с ранением от пневматического ружья. Медики стали оказывать ему помощь, но он внезапно стал неадекватно себя вести. Он встал с кушетки выбежал в коридор и напал на 57-летнего мужчину, которого в тот момент везли по коридору на каталке. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.