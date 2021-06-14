Вакцинированные пациенты начали умирать от индийского штамма коронавируса

Агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE) провело исследование, которое касается индийского штамма коронавируса. Так ученые выяснили, треть всех жителей Великобритании которые получили две дозы западной вакцины умерли именно от индийского штамма. Если говорить о точных числах, то 12 человек из 42 умерших получили полную вакцину и заразились после вакцинации индийским штаммом. Это около 29% от общего числа. Однако эпидемиолог агентства PHE Меган Колл подчеркнула, что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить. Исследования показывают, что случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.
Отметим что индийский штамм коронавируса стремительно распространяется в Великобритании. Сейчас доля нового вируса – примерно 91% среди всех заболевших. Отметим, что именно индийский вирус считается самым заразным и опасным среди всех штаммов.