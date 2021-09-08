Благоприятные и неблагоприятные магнитные дни сентября: Даты сильных всплесков на Солнце

Солнце, которое является центром Солнечной системы - основной источник энергии. Оно не только обеспечивает тепло и свет для поддержания различных форм жизни на планете Земля, но также действует как точка опоры для всего, что находится вокруг него.
При этом космическое пространство - это очень нестабильная область, где разные события продолжают происходить бесконечно. Одним из таких событий, возникновение которого одинаково беспокоит как исследователей, так и простых людей, является солнечная буря. Другими словами - магнитная буря, которая очень отрицательно влияет на наше самочувствие.
В сентябре 2021 года магнитные бури будут достаточно сильными. И всего несколько дней в этом месяце будут спокойными.
11 и 12 сентября 2021
Эти два дня геомагнитная активность будет средней тяжести. Поскольку дни приходятся на выходные, то пережить их будет значительно легче.
Постарайтесь в сложный период как можно лучше выспаться, желательно провести их слегка прогуливаясь на свежем воздухе, и постараться весь день провести расслабленно.
18 и 21 сентября 2021
В этот период магнитные бури ожидаются самые сильные в месяце (4-5 баллов). Такой сложный период, может заставить метеопатов принимать серьезные меры, вплоть до специальных лекарств.
Магнитные бури изменяют химические реакции в организме человека, приводя к вязкости крови. Это затрудняет насыщение организма кислородом, нанося вред здоровью.
Поэтому, необходимо внести в свой список лекарств, разжижающих кровь. «Аспирин» хорошо разжижает кровь и может препятствовать образованию тромбов.
В магнитные бури сентября люди могут жаловаться на мигрени, скачки давления, раздражительность, апатию и агрессию, потерю аппетита, бессонницу, а также на обострение хронических заболеваний.
Несколько простых советов метеопатам:
- Примите ванную в течение 30 минут. Можно добавить в воду обычную крупную каменную соль;
- Посетите баню или сауну. После нее повяжите шарф на поясницу и теплые мягкие носки - простые и эффективные средства.
- Если ощущаете нехватку воздуха: Пейте перед сном отвар из репы;
- Сделайте ингаляцию с добавлением 3 капель эфирного масла пихты.
- Чувствуете слабость: Следует отказаться от употребления алкоголя, частого употребления кофе, курения сигарет.
- При частом сердцебиении: Пейте теплый чай с мятой и медом; Замените на время напитком цикория - крепкий чай и кофе.
- При боли в животе: По возможности откажитесь от мяса, заменив его легкой молочно-овощной диетой. Исключите из продуктов хлеб, капусту, бобовые; Пейте чистую воду в достаточном количестве.