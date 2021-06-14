Путин: Россия не пропадет с новым президентом
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Путин: Россия не пропадет с новым президентом

9:56:296/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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Во время интервью для американской телекомпании российский президент сказал, что при смене власти в стране ничего не рухнет в одночасье.

Владимир Путин поддержит преемника, если тот будет предан стране

Президент России Владимир Путин заявил во время интервью для телекомпании NBC, что в стране ничего не случится плохого, если у руля встанет другой человек.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть <...>? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

По словам главы государства, своего преемника он поддержит, независимо от личных отношений и разницы во взглядах. Условием для человека, претендующего на пост президента станет преданность стране и народу.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - заявил российский лидер.

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