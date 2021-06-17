Введение во храм Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

Двунадесятые праздники православия – это двенадцать великих событий из земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Для христиан это особенные дни, правила жизни которых зависят от церковных канонов.
Треть двунадесятого цикла посвящена Богородице. Один из праздников предлагает вспомнить, как совсем юная Мария была введена в Иерусалимский храм для подготовки её в качества матери Господа.
Дата Введения каждый год одна и та же, для Русской православной церкви это 4 декабря. В 2021 году она выпадает на субботу. Католические христиане ориентируются на новоюлианский календарь, поэтому отмечают праздник на две недели раньше, 21 ноября.
Как это случилось
Введение – второй по хронологии праздник Девы Марии, следующий за её рождением. О событиях, случившихся в этот день, можно прочитать у святителя Дмитрия Ростовского. Он составил «Сказание о входе во храм», используя апокрифические писания.
Праведные супруги Иоаким и Анна, с самого рождения Марии пообещали посвятить свою дочь Господу. Как только ей исполнилось три года, семья торжественно отправилась в Иерусалимский храм. Их сопровождала процессия девочек с горящими свечами и цветами.
Под песнопения трёхлетняя Мария отошла от родителей и, не оглядываясь, направилась к храму. Девочка без труда преодолела 15 ступеней у его входа. Там Марию встретил иудейский первосвященник Захария – будущий отец Иоанна Крестителя. Он взял девочку за руку и отвёл её в святилище. Туда было запрещено заходить простым людям, тем более детям. Священнослужители бывали там только по праздникам. Такой жест был знаком, что Марию ждёт великая миссия.
При храме юная Богородица прожила около 10-ти лет. Пищу она принимала только от архангела Гавриила, который являлся ей во время ежедневных молитв. Покинула храм Мария только после Благовещения – тогда она узнала, что станет матерью Иисуса.
Как праздновать
Церковные праздники христианину положено отмечать походом на богослужение. Оно торжественное, как и все двунадесятые, и имеет свою цветовую гамму. На Введение она голубая с белым – считается, что это любимые цвета Девы Марии. Вечерняя служба содержит специальные каноны Введения, а на Литургии поются тропари.
Дома можно собрать родственников для праздничной трапезы. Введение всегда выпадает на Рождественский пост, это ослабляет ограничения. Можно приготовить блюда из рыбы, икры, морепродуктов.
В прошлое ушла традиция введенских ярмарок. В дореволюционные годы они проводились в крупных сёлах и городах. Уличными угощениями были горячая выпечка без яиц и согревающий напиток сбитень. Их можно и сейчас подавать к праздничному столу.
Чего делать нельзя
Каноны запрещают в праздник любой тяжёлый труд, вроде ремонта или генеральной уборки.
Напиваться допьяна на богородичные праздники – серьёзный грех.
В церковные праздники важно избегать ссор и конфликтов, воспитывая в себе терпение.
Медицинские операции нужно отложить на непраздничный день, если позволяет здоровье.
Нельзя проводить серьёзные процедуры по уходу за волосами – стрижку, окрашивание, наращивание.