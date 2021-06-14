250 мигрантов утонули в открытом море при попытке добраться до Йемена
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250 мигрантов утонули в открытом море при попытке добраться до Йемена

10:22:566/14/2021Фото: Flickr
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Лодка, на которой переправлялись мигранты из восточноафриканской страны Джибути в Йемен перевернулась, погибли почти все пассажиры.

Переправлявшиеся в Йемен за лучшей жизнью мигранты погибли в море

Не менее 250 тел обнаружено у берегов Йемена. Лодка, перевозившая мигрантов из Джибути, что на востоке Африки, в Йемен, перевернулась посреди моря.

По данным телеканала Sky News Arabia, всего на борту судна было 300 человек, известно о 20 мигрантах, которым удалось выбраться и выжить.

Руководили лодкой четыре жителя Йемена, неизвестно, спаслись они или нет.

По некоторым данным, крушение произошло два дня назад, очевидцы рассказывают, что на расстоянии 10 миль от берега (16 километров) в воде плавают тела погибших, отправившихся за лучшей долей.

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