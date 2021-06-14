250 мигрантов утонули в открытом море при попытке добраться до Йемена

Не менее 250 тел обнаружено у берегов Йемена. Лодка, перевозившая мигрантов из Джибути, что на востоке Африки, в Йемен, перевернулась посреди моря.
По данным телеканала Sky News Arabia, всего на борту судна было 300 человек, известно о 20 мигрантах, которым удалось выбраться и выжить.
Руководили лодкой четыре жителя Йемена, неизвестно, спаслись они или нет.
По некоторым данным, крушение произошло два дня назад, очевидцы рассказывают, что на расстоянии 10 миль от берега (16 километров) в воде плавают тела погибших, отправившихся за лучшей долей.