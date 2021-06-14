Шотландия - Чехия 0:2 в матче на Евро-2020 14 июня в Глазго
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Шотландия - Чехия 0:2 в матче на Евро-2020 14 июня в Глазго

10:28:196/14/2021Фото: УЕФА
0

Шотландцы владели преимуществом большую часть первого тайма. Линдон Дайкс пробил рядом с ближней штангой, а с ударом Энди Робертсона справился Томаш Вацлик.

Главным героем матча в Глазго стал забивший два эффектных мяча Патрик Шик

Чехи начали ЕВРО-2020 с убедительной победы. Главным героем матча в Глазго стал забивший два эффектных мяча Патрик Шик.

Обзор матча


Шотландцы владели преимуществом большую часть первого тайма. Линдон Дайкс пробил рядом с ближней штангой, а с ударом Энди Робертсона справился Томаш Вацлик. Однако перед самым перерывом гости вышли вперед. Шик откликнулся на подачу Владимира Цоуфала и поразил цель головой, пишет сайт УЕФА. 

Вторая половина получилась гораздо более открытой. Дэвид Маршалл выручил шотландцев после ударов Шика и Владимира Дариды, а Джек Хендри пробил в перекладину противоположных ворот. Чуть позже Вацлик спас чехов после неудачной срезки Томаша Каласа.

А потом Шик забил свой второй гол. Заметив, что Маршалл вышел далеко из ворот, он из центра поля забросил мяч за голкипера.

Звезда матча: Патрик Шик (Чехия)

"Забил два красивых мяча, второй из которых был просто волшебным. Имел уйму опасных моментов, задавал тон в атаке, вел за собой и проделал большой объем беговой работы. Продемонстрировал мощную игру в целом".

Технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер

Корреспондент по сборной Шотландии Алекс О'Хенли


Ужасный результат для сборной Шотландии. Домашний матч с чехами, против которых шотландцы в последнее время играли очень уверенно, был для них лучшим шансом заработать три очка. Моменты отличиться были, но Вацлик и оборона гостей действовали в этот день почти без ошибок. Сами же шотландцы позволили сопернику подать слишком много угловых, один из которых привел к первому голу. Второй мяч получился более спонтанным и решил судьбу встречи.

Корреспондент по сборной Чехии Ондржей Зламал

Великолепный старт для чехов! Команда провела безупречный матч с точки зрения тактики, была сосредоточена до последней минуты и строго придерживалась тренерского плана. Это вылилось в блестящий командный гол, а о втором мяче Шика будут говорить десятилетями, как до сих пор говорят о шедевре Карела Поборски в матче с Португалией на ЕВРО-96. Отличная работа!

Ключевая статистика



  • Шик забил восемь мячей в 11 последних матчах за сборную
  • Сборная Чехии забила до перерыва впервые за последние шесть матчей ЕВРО - такого не случалось с поединка против чехов в 2012 году
  • Дубль Шика стал для Чехии на ЕВРО первым с 2004 года, когда Милан Барош забил два мяча датчанам в четвертьфинале (3:0)
  • Чехи сыграли на ноль лишь в третий раз за 18 последних матчей
  • Маршалл (36 лет и 101 день) стал вторым самым возрастным игроком сборной Шотландии, сыгравшим в финальной стадии крупного турнира. Рекорд принадлежит Джиму Лейтону, сыгравшему на ЧМ-1998 в 39 лет

Составы

Шотландия: Маршалл; Хенли, Купер, Хендри (Макгрегор 67); О'Доннелл (Форрест 79), Армстронг (Фрейзер 67), Мактоминей, Макгинн, Робертсон; Дайкс (Нисбет 79), Кристи (Адамс 46)

Чехия: Вацлик; Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил; Соучек, Крал (Голеш 67); Масопуст (Выдра 72), Дарида (Шевчик 87), Янкто (Гложек 72); Шик (Крменчик 87)

Что дальше?

Хорватия - Чехия - 18 июня, Глазго
Англия - Шотландия - 18 июня, Лондон

Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
«Плевать я хотел»: Кадыров отреагировал на слова Путина
Российский врач описал ощущения перед инфарктом
Этот продукт нельзя сочетать с огурцом: а мы любим именно так
Чемпионат Евро-2020 по футболуЧехия-Шотландия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть шансы у чехов побеждать дальше?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами
    11:45:21 6/14/2021
    Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами
    Как ухаживать за огурцами в июне для богатого урожая: правила прищипывания
    11:20:54 6/14/2021
    Как ухаживать за огурцами в июне для богатого урожая: правила прищипывания
    Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле
    11:19:12 6/14/2021
    Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле
    СК расследует взрывы и страшный пожар с 21 пострадавшим на АЗС В Новосибирске. Смотрите видео
    10:50:10 6/14/2021
    СК расследует взрывы и страшный пожар с 21 пострадавшим на АЗС В Новосибирске. Смотрите видео
    Шотландия - Чехия 0:2 в матче на Евро-2020 14 июня в Глазго
    10:28:19 6/14/2021
    Шотландия - Чехия 0:2 в матче на Евро-2020 14 июня в Глазго
    250 мигрантов утонули в открытом море при попытке добраться до Йемена
    10:22:56 6/14/2021
    250 мигрантов утонули в открытом море при попытке добраться до Йемена
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю с 15 по 30 июня 2021 года
    10:20:27 6/14/2021
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю с 15 по 30 июня 2021 года
    Что ответил Путин на вопрос: "Господин президент, Вы убийца?" телеканалу NBC. Полное интервью
    10:09:24 6/14/2021
    Что ответил Путин на вопрос: "Господин президент, Вы убийца?" телеканалу NBC. Полное интервью
    Путин: Россия не пропадет с новым президентом
    9:56:29 6/14/2021
    Путин: Россия не пропадет с новым президентом
    С Днём силы улыбки открытки от дизайнера на 15 июня и поднимающие настроение поздравления
    9:45:37 6/14/2021
    С Днём силы улыбки открытки от дизайнера на 15 июня и поднимающие настроение поздравления