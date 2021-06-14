Шотландия - Чехия 0:2 в матче на Евро-2020 14 июня в Глазго

Чехи начали ЕВРО-2020 с убедительной победы. Главным героем матча в Глазго стал забивший два эффектных мяча Патрик Шик.
Обзор матча
Шотландцы владели преимуществом большую часть первого тайма. Линдон Дайкс пробил рядом с ближней штангой, а с ударом Энди Робертсона справился Томаш Вацлик. Однако перед самым перерывом гости вышли вперед. Шик откликнулся на подачу Владимира Цоуфала и поразил цель головой, пишет сайт УЕФА.
Вторая половина получилась гораздо более открытой. Дэвид Маршалл выручил шотландцев после ударов Шика и Владимира Дариды, а Джек Хендри пробил в перекладину противоположных ворот. Чуть позже Вацлик спас чехов после неудачной срезки Томаша Каласа.
А потом Шик забил свой второй гол. Заметив, что Маршалл вышел далеко из ворот, он из центра поля забросил мяч за голкипера.
Звезда матча: Патрик Шик (Чехия)
"Забил два красивых мяча, второй из которых был просто волшебным. Имел уйму опасных моментов, задавал тон в атаке, вел за собой и проделал большой объем беговой работы. Продемонстрировал мощную игру в целом".
Технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер
Корреспондент по сборной Шотландии Алекс О'Хенли
Ужасный результат для сборной Шотландии. Домашний матч с чехами, против которых шотландцы в последнее время играли очень уверенно, был для них лучшим шансом заработать три очка. Моменты отличиться были, но Вацлик и оборона гостей действовали в этот день почти без ошибок. Сами же шотландцы позволили сопернику подать слишком много угловых, один из которых привел к первому голу. Второй мяч получился более спонтанным и решил судьбу встречи.
Корреспондент по сборной Чехии Ондржей Зламал
Великолепный старт для чехов! Команда провела безупречный матч с точки зрения тактики, была сосредоточена до последней минуты и строго придерживалась тренерского плана. Это вылилось в блестящий командный гол, а о втором мяче Шика будут говорить десятилетями, как до сих пор говорят о шедевре Карела Поборски в матче с Португалией на ЕВРО-96. Отличная работа!
Ключевая статистика
- Шик забил восемь мячей в 11 последних матчах за сборную
- Сборная Чехии забила до перерыва впервые за последние шесть матчей ЕВРО - такого не случалось с поединка против чехов в 2012 году
- Дубль Шика стал для Чехии на ЕВРО первым с 2004 года, когда Милан Барош забил два мяча датчанам в четвертьфинале (3:0)
- Чехи сыграли на ноль лишь в третий раз за 18 последних матчей
- Маршалл (36 лет и 101 день) стал вторым самым возрастным игроком сборной Шотландии, сыгравшим в финальной стадии крупного турнира. Рекорд принадлежит Джиму Лейтону, сыгравшему на ЧМ-1998 в 39 лет
Составы
Шотландия: Маршалл; Хенли, Купер, Хендри (Макгрегор 67); О'Доннелл (Форрест 79), Армстронг (Фрейзер 67), Мактоминей, Макгинн, Робертсон; Дайкс (Нисбет 79), Кристи (Адамс 46)
Чехия: Вацлик; Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил; Соучек, Крал (Голеш 67); Масопуст (Выдра 72), Дарида (Шевчик 87), Янкто (Гложек 72); Шик (Крменчик 87)
Что дальше?
Хорватия - Чехия - 18 июня, Глазго
Англия - Шотландия - 18 июня, Лондон