Полнолуние в июне 2021: дата и время
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Полнолуние в июне 2021: дата и время

7:20:596/15/2021Фото: pixabay.com
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Другое имя Розовая Луна - не менее красивое, чем предыдущее, вызывает приятные ассоциации. В честь изысканного цветка, который цветет в это время. Цветка, источающего приятные ароматы, и создающего особую атмосферу, насыщенную романтикой в полнолуние.

Земляничная луна приходится на период, когда собирают землянику

Следующее полнолуние произойдет в четверг, 24 июня 2021 года, в 21 час 39 минут и будет называться - Земляничная Луна. Она также носит менее известные названия: Горячая Луна, Медовая Луна и Розовая Луна.

Земляничная луна приходится на период, когда собирают землянику. Лето полностью вступает в свои права, и солнце начинает греть все жарче и жарче - природа полностью расцветает в июне.

Другое имя Розовая Луна - не менее красивое, чем предыдущее, вызывает приятные ассоциации. В честь изысканного цветка, который цветет в это время. Цветка, источающего приятные ароматы, и создающего особую атмосферу, насыщенную романтикой в полнолуние.

Также в народе июньское полнолуние называют Луной Влюбленных. Считая, что это время хорошо подходит для налаживания контакта с другими людьми. Поэтому у полнолуния в июне есть еще одно интересное название - Медовая Луна. Некоторые практикующие обряды в этот период используют мед, например, наливание меда в блюдце с именем цели, прежде чем зажечь на нем свечу.

Другой пример медового ритуала-связать две куклы вместе с медом между ними, чтобы исцелить разорванные отношения между двумя людьми. Помимо медовых ритуалов, истинное волшебство может произойти, когда вы вкладываете свое время и усилия в течение этого месяца, чтобы работать над своими отношениями и ценить любовь, которую вы имеете в своей жизни.

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