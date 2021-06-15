Полнолуние в июне 2021: дата и время

Следующее полнолуние произойдет в четверг, 24 июня 2021 года, в 21 час 39 минут и будет называться - Земляничная Луна. Она также носит менее известные названия: Горячая Луна, Медовая Луна и Розовая Луна.
Земляничная луна приходится на период, когда собирают землянику. Лето полностью вступает в свои права, и солнце начинает греть все жарче и жарче - природа полностью расцветает в июне.
Другое имя Розовая Луна - не менее красивое, чем предыдущее, вызывает приятные ассоциации. В честь изысканного цветка, который цветет в это время. Цветка, источающего приятные ароматы, и создающего особую атмосферу, насыщенную романтикой в полнолуние.
Также в народе июньское полнолуние называют Луной Влюбленных. Считая, что это время хорошо подходит для налаживания контакта с другими людьми. Поэтому у полнолуния в июне есть еще одно интересное название - Медовая Луна. Некоторые практикующие обряды в этот период используют мед, например, наливание меда в блюдце с именем цели, прежде чем зажечь на нем свечу.
Другой пример медового ритуала-связать две куклы вместе с медом между ними, чтобы исцелить разорванные отношения между двумя людьми. Помимо медовых ритуалов, истинное волшебство может произойти, когда вы вкладываете свое время и усилия в течение этого месяца, чтобы работать над своими отношениями и ценить любовь, которую вы имеете в своей жизни.