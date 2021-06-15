12 июля - день памяти святых апостолов Петра и Павла-2021: традиции православного праздника, молитвы и запреты

12 июля 2021 года - День святых апостолов Петра и Павла в православной вере - великий непреходящий праздник, это значит, что он всегда празднуется в один и тот же день.
Святой Петр — один из 12 великих апостолов — первых учеников Иисуса. 12 июля — последний день Петровского поста.
Святой Павел — один из христианских апостолов, проповедников христианства, “апостол всех народов”.
Для всех православных христиан эти двое апостолов считаются примерами твердости, разума, покаяния и веры.
Традиции
Среди народа Петр и Павел считались помощниками крестьян летом - на сенокосе, жатве, пастбище и огороде. А еще, самое интересное, Петр был сам рыбаком и его отец тоже. Поэтому он считается покровителем профессионалов и любителей рыбной ловли. Поэтому у наших предков дата 12 июля считалась началом нового рыболовного сезона. Рыбаки обращались к апостолу Петру с молитвами и просьбами прислать отличный улов.
Кроме того, у славян была традиция — всем поселением в день Петра встречать восход. Каждому нужно было увидеть, как Солнце просыпается, чтобы напитаться от него здоровьем и счастьем. В ожидании рассвета люди всю ночь не спали, жгли костры, пели песни и танцевали.
Запреты
В это праздник нельзя было пить спиртное и объедаться.
Трудиться в поле, допускались только мелкие полевые работы.
Также нельзя было ссориться, говорить плохие слова, ругаться.
Желать зла, думать о плохом.
Запрещено венчаться в этот день.
И самое интересное, убирать со стола после ужина остатки еды и посуду, оставьте все до утра. Ночью в гости души умерших предков заходят, а если стол будет пуст, они обидятся.