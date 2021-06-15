12 июля - день памяти святых апостолов Петра и Павла-2021: традиции православного праздника, молитвы и запреты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

12 июля - день памяти святых апостолов Петра и Павла-2021: традиции православного праздника, молитвы и запреты

8:20:006/15/2021Фото: pixabay.com
0

Среди народа Петр и Павел считались помощниками крестьян летом - на сенокосе, жатве, пастбище и огороде. А еще, самое интересное, Петр был сам рыбаком и его отец тоже. Поэтому он считается покровителем профессионалов и любителей рыбной ловли.

У наших предков дата 12 июля считалась началом нового рыболовного сезона

12 июля 2021 года - День святых апостолов Петра и Павла в православной вере - великий непреходящий праздник, это значит, что он всегда празднуется в один и тот же день.

Святой Петр — один из 12 великих апостолов — первых учеников Иисуса. 12 июля — последний день Петровского поста.

Святой Павел — один из христианских апостолов, проповедников христианства, “апостол всех народов”.

Для всех православных христиан эти двое апостолов считаются примерами твердости, разума, покаяния и веры.

Традиции

Среди народа Петр и Павел считались помощниками крестьян летом - на сенокосе, жатве, пастбище и огороде. А еще, самое интересное, Петр был сам рыбаком и его отец тоже. Поэтому он считается покровителем профессионалов и любителей рыбной ловли. Поэтому у наших предков дата 12 июля считалась началом нового рыболовного сезона. Рыбаки обращались к апостолу Петру с молитвами и просьбами прислать отличный улов.

Кроме того, у славян была традиция — всем поселением в день Петра встречать восход. Каждому нужно было увидеть, как Солнце просыпается, чтобы напитаться от него здоровьем и счастьем. В ожидании рассвета люди всю ночь не спали, жгли костры, пели песни и танцевали.

Запреты

В это праздник нельзя было пить спиртное и объедаться.

Трудиться в поле, допускались только мелкие полевые работы.

Также нельзя было ссориться, говорить плохие слова, ругаться.

Желать зла, думать о плохом.

Запрещено венчаться в этот день.

И самое интересное, убирать со стола после ужина остатки еды и посуду, оставьте все до утра. Ночью в гости души умерших предков заходят, а если стол будет пуст, они обидятся.

Молитвы

Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
О чем предупредили привытых от коронавируса россиян
Мишустин не стал молчать, узнав о смерти сестры Шойгу Ларисы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«На глазах слезы»: украинцы не ожидали такого от россиян
Оксана Баюл обратилась к Зеленскому с резким призывом
Фраза, после которой вас примут даже в переполненную больницу
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
традициипраздникидень Петра и Павла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отмечаете этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Все массовые мероприятия отменили до 15 июля 2021 в Подмосковье
    8:17:32 6/15/2021
    Все массовые мероприятия отменили до 15 июля 2021 в Подмосковье
    БердскЦифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства
    8:17:03 6/15/2021
    Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства
    Мораторий на выдворение застрявших в России иностранцев продлил Путин
    7:56:51 6/15/2021
    Мораторий на выдворение застрявших в России иностранцев продлил Путин
    С Днём рождения ВДНХ открытки от дизайнера на 16 июня и вдохновляющие поздравления
    7:51:23 6/15/2021
    С Днём рождения ВДНХ открытки от дизайнера на 16 июня и вдохновляющие поздравления
    Тяжелыми больными забиты госпитали: В Москве коронавирус достиг пика декабря 2020
    7:40:29 6/15/2021
    Тяжелыми больными забиты госпитали: В Москве коронавирус достиг пика декабря 2020
    БердскДо суда дошло дело о зверском избиении о пол 6-летнего мальчика отчимом в Бердске: Ребенок мешал спать
    7:22:06 6/15/2021
    До суда дошло дело о зверском избиении о пол 6-летнего мальчика отчимом в Бердске: Ребенок мешал спать
    Полнолуние в июне 2021: дата и время
    7:20:59 6/15/2021
    Полнолуние в июне 2021: дата и время
    Техосмотр ради получения полиса ОСАГО отменили в России
    6:53:30 6/15/2021
    Техосмотр ради получения полиса ОСАГО отменили в России
    Стоматолог сексуально домогался пациенток под наркозом
    6:36:04 6/15/2021
    Стоматолог сексуально домогался пациенток под наркозом
    Кремль не доволен скоростью вакцинации от коронавируса в России: Надо стимулировать
    6:35:27 6/15/2021
    Кремль не доволен скоростью вакцинации от коронавируса в России: Надо стимулировать