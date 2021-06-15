С Днём рождения ВДНХ открытки от дизайнера на 16 июня и вдохновляющие поздравления

ВДНХ* — жемчужина Москвы.
Любил я с детства здесь гулять.
Здесь два фонтана дивной красоты
И павильоны им под стать.
Аттракционы, рестораны
И зоны отдыха с детьми.
Пруды, аллеи… Люди рады
Хоть целый день здесь провести.
Нам повезло — живём мы рядом,
Каких-то пять минут ходьбы.
Но сказка повернулась задом —
Нагнали технику жлобы.
Повсюду ямы раскопали,
Кладоискатели, их мать!
Дорожек нет — асфальт содрали,
Конечно, чтобы плитку класть.
Уродцев всюду новых строят,
А где-то старину снесли.
А главное — бюджет освоят.
Конечно, клад они нашли.
Да! Тут Москва в миниатюре:
И тот размах, и те же люди,
И то же воровство в натуре.
Но мы гулять уж здесь не будем
Старосельский Владимир
Россия чудная страна
Обтопай всю планету
Такая вот она
Нигде похожей нету
Мы многое умеем
Талантов пруд пруди
И всё преодолеем
Нас только разбуди
Построим и сломаем
И что-то смастерим
И этим всех замаем
Назло врагам своим
Дай в руку серп и молот
Пилу и рюмку дай
И мы построим город
А может быть сарай
Достигнем тут же сразу
Всего, что захотим
И эту вот заразу
ПродемонстрируИм
И всё, что смастерили
И то, что не смогли
В ВДНХ стащили
Который возвели
Комбайны и коровы
Ракета и соха
Всё показать готовы
Мы на ВДНХ
Но достижений сами
Своих не видели
Ведь нас давно руками
Умелыми обидели
Поскольку остальное
Ну, окромя детей,
У нас всё импортнОе
С Китаев и Корей
Зато у нас большое
Без всякого ха-ха
Красивое такое
Стоит ВДНХ.
Гадзалов Геннадий
Я не знаю, что же будет,
Что же всё же ждет в конце,
Глянь, перекопали, люди,
Всю Москву и ВВЦ.
И колхозница с рабочим,
Грустно смотрит свысока.
И боится, и не хочет
Рестоврации пока.
Я скажу вам по секрету,
Что меня бросает в дрожь,
Не ходите где ракета,
Там в канаву упадешь.
Павильен, где свиньи были
Уж пустует много дней,
Видимо, уже забыли,
Кто украл и сьел свиней.
И коров не стало тоже,
Много новшеств и идей,
У меня мороз по коже,
Что сьедят и лошадей.
ВВЦ я посещею
Нынче реже с каждым днем,
Очень грустно наблюдаю
Как мы радостно живем.
Ларина Ирина
Источник: chto-takoe-lyubov.net