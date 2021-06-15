С Днём рождения ВДНХ открытки от дизайнера на 16 июня и вдохновляющие поздравления
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С Днём рождения ВДНХ открытки от дизайнера на 16 июня и вдохновляющие поздравления

7:51:236/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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16 июня 1959 года - официальный день рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), переименованной в 1992 году во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

ВДНХ* — жемчужина Москвы.
Любил я с детства здесь гулять.
Здесь два фонтана дивной красоты
И павильоны им под стать.
Аттракционы, рестораны
И зоны отдыха с детьми.
Пруды, аллеи… Люди рады
Хоть целый день здесь провести.
Нам повезло — живём мы рядом,
Каких-то пять минут ходьбы.
Но сказка повернулась задом —
Нагнали технику жлобы.
Повсюду ямы раскопали,
Кладоискатели, их мать!
Дорожек нет — асфальт содрали,
Конечно, чтобы плитку класть.
Уродцев всюду новых строят,
А где-то старину снесли.
А главное — бюджет освоят.
Конечно, клад они нашли.
Да! Тут Москва в миниатюре:
И тот размах, и те же люди,
И то же воровство в натуре.
Но мы гулять уж здесь не будем

Старосельский Владимир

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Россия чудная страна
Обтопай всю планету
Такая вот она
Нигде похожей нету

Мы многое умеем
Талантов пруд пруди
И всё преодолеем
Нас только разбуди

Построим и сломаем
И что-то смастерим
И этим всех замаем
Назло врагам своим

Дай в руку серп и молот
Пилу и рюмку дай
И мы построим город
А может быть сарай

Достигнем тут же сразу
Всего, что захотим
И эту вот заразу
ПродемонстрируИм

И всё, что смастерили
И то, что не смогли
В ВДНХ стащили
Который возвели

Комбайны и коровы
Ракета и соха
Всё показать готовы
Мы на ВДНХ

Но достижений сами
Своих не видели
Ведь нас давно руками
Умелыми обидели

Поскольку остальное
Ну, окромя детей,
У нас всё импортнОе
С Китаев и Корей

Зато у нас большое
Без всякого ха-ха
Красивое такое
Стоит ВДНХ.

Гадзалов Геннадий

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Я не знаю, что же будет,
Что же всё же ждет в конце,
Глянь, перекопали, люди,
Всю Москву и ВВЦ.
И колхозница с рабочим,
Грустно смотрит свысока.
И боится, и не хочет
Рестоврации пока.
Я скажу вам по секрету,
Что меня бросает в дрожь,
Не ходите где ракета,
Там в канаву упадешь.
Павильен, где свиньи были
Уж пустует много дней,
Видимо, уже забыли,
Кто украл и сьел свиней.
И коров не стало тоже,
Много новшеств и идей,
У меня мороз по коже,
Что сьедят и лошадей.
ВВЦ я посещею
Нынче реже с каждым днем,
Очень грустно наблюдаю
Как мы радостно живем.

Ларина Ирина

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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