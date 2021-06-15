Как меняется мозг у юных-футболистов после ударами головы, выяснили ученые

На горизонте предсезонных футбольных тренировок, новое исследование показывает, что удары головой во время тренировок связаны с изменениями в изображениях мозга молодых игроков в течение нескольких сезонов.
Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Уэйк Форест и Юго-Западного Техасского университета, опубликовано в выпуске журнала Neurosurgery: Pediatrics от 15 июня.
«Хотя нам нужно больше исследований, чтобы полностью понять, что означают измеренные изменения, с точки зрения общественного здравоохранения, это мотивация к дальнейшему сокращению тренировок с ударом головы, используемых во время тренировок в юношеском футболе» , - сказала автор исследования Джилл Урбан, доктор философии, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Медицинской школе Уэйк Форест, пишет medicalxpress.com.
Целью исследования было изучить изменения в подверженности ударам головы (HIE) до и после сезона в группе из 47 спортсменов, которые участвовали в юношеском футболе два или более года подряд в период с 2012 по 2017 год. Некоторые из 47 юных спортсменов в течение периода исследования получил клинически диагностированное сотрясение мозга.
Группа из 16 юных спортсменов, которые занимались бесконтактными видами спорта, такими как плавание, теннис и легкая атлетика, служила контрольной группой.
МРТ до и после сезона были выполнены для обеих групп участников исследования с использованием тензорной диффузной визуализации (DTI), типа нейровизуализации, которая может использоваться для оценки целостности белого вещества головного мозга с указанием возможных участков повреждения.
Кроме того, исследовательская группа собрала биомеханические данные о линейном и вращательном ускорении головы при ударах головой от футбольной группы во время всех тренировок и игр с помощью системы телеметрии Riddell Head Impact в шлемах. Эта информация передавалась в режиме реального времени в полевое подразделение сбора данных для последующего анализа.
У 19 из 47 юных футболистов изображения мозга были получены до и после сезона в течение двух футбольных сезонов подряд. Используя данные DTI и телеметрической системы ударов головы, исследователи обнаружили различия в воздействии ударов головой (т. е. количество и тяжесть измеренных ударов головой) от года к году и между спортсменами. Например, при изучении данных трех сезонов подряд, некоторые молодые люди испытали больше ударов на втором году игры, чем на первом, в то время как другие молодые люди испытали меньше ударов в последующие годы игры.
"Мы наблюдали вариабельность количества и направления изменений изображения в мозге, связанных с интенсивностью воздействия, которое игроки испытывали на поле», - сказал Урбан. -Если мы сможем предпринять усилия, чтобы уменьшить это воздействие в полевых условиях, мы потенциально сможем смягчить изменения в изображениях мозга.
Наши результаты также подтверждают текущие усилия по сокращению количества ударов головой в футбольных тренировках. В предстоящем исследовании мы планируем привлечь заинтересованные стороны в молодежном футбольном сообществе для разработки и тестирования практических решений, основанных на данных, которые мы собираем на поле, чтобы уменьшить удары головой на практике ".