Вагоны грузового поезд сошли с рельсов в Волгоградской области

Вчера, 14 июня в Волгоградской области произошло ЧП. Там, в начале третьего дня по мск на перегоне Ярыженская – Алексиково сошли с рельсов вагоны грузового поезда. К счастью пострадавших нет угрозы для экологии тоже. Но из-за аварии движение по перегону пришлось временно приостановить.
Как написано на сайте Приволжской железной дороги, из-за аварии также произошло изменение в расписании поездов. Пассажирские поезда дальнего следования №1 Волгоград - Москва, №15 Волгоград - Москва направлены измененным маршрутом. Пригородный поезд № 6805 Волгоград-1 - Урюпино и обратно следует по сокращенному маршруту.
По данным пресс-службы, для устранения последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Арчеда и Поворино. Причины происшествия устанавливаются. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры в свою очередь уточнили, что сошли 20 вагонов.