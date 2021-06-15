Меган Маркл и принц Гарри заработали миллионы фунтов стерлингов и ищут новые идеи для своей бизнес-империи

По словам источника, Меган Маркл и принц Гарри надеются заработать на своей новой бизнес-идее.
Герцог и герцогиня, как сообщается, надеются убедить бизнес-гуру Олли Эйлинга работать на королевских особ в качестве консультанта на полную ставку. Г-н Эйлинг ранее помог бывшей солистке Pussycat Dolls Николь Шерзингер получить крупные инвестиции и поддержку.
Источник сообщил The Sun: «Гарри и Меган стремительно расширяют свою бизнес-империю и хотят, чтобы лучшие в бизнесе помогли.
«Олли Эйлинг играл ключевую роль в карьере Николь, зарабатывал для нее деньги и поддерживал ее актуальность, поэтому его сочли идеальным вариантом.
«Сассексы уже намного более известны, чем куклы Pussycat Dolls. Теперь им нужно состояние больше, чем у Николь».
Гарри и Меган уже подписали с Netflix договор на 112 миллионов фунтов стерлингов, по которому герцог возьмет на себя роль исполнительного продюсера документального сериала об играх Invictus Games.
Кроме того, пара подписала со Spotify договор на 30 миллионов фунтов стерлингов на производство и размещение подкастов.
Также сообщалось, что г-жа Маркл получила аванс в размере 500 000 фунтов стерлингов за свою первую детскую книгу «Скамейка», опубликованную 8 июня.
Считается, что после ухода из королевской семьи герцог и герцогиня Сассидские заработали более 230 миллионов фунтов стерлингов.
Во время интервью пары с Опрой Уинфри в марте герцог обвинил королевскую семью в том, что она лишила его денег.
Это утверждение было раскритиковано критиками, которые указали, что принц Гарри уже стал мультимиллионером, и заявили, что он хотел быть финансово независимым в своем заявлении об уходе с поста высокопоставленного члена королевской семьи.
Источник: express.co.uk