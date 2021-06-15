Техосмотр ради получения полиса ОСАГО отменили в России

Постановление "О безопасности дорожного движения", выпущенное ранее, запрещало страховщикам выдавать полис без прохождения техосмотра. Теперь такая процедура упрощена - в Госдуме приняли закон, где исключили данную норму и сняли с автовладельцев обязанность проходить техосмотр перед тем, как застраховать машину.
"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон", - пояснил Аннатолий Аксаков - глава комитета ГД по финансовому рынку.
После выпуска постановления, вокруг техосмотра и диагностических карт сложился незаконный бизнес.
"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — заметил Аксаков.
Также одной из причин стало отсутствие должного числа станций техобслуживания, которые отвечали бы требованиям закона. Вступление нового закона в силу произойдет 22 августа.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее поправки в закон внесло МВД.