Техосмотр ради получения полиса ОСАГО отменили в России
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Техосмотр ради получения полиса ОСАГО отменили в России

6:53:306/15/2021Фото: Авито
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В Госдуме приняли закон, где исключили данную норму и сняли с автовладельцев обязанность проходить техосмотр перед тем, как застраховать машину.

Для страховки теперь не нужна диагностическая карта

Постановление "О безопасности дорожного движения", выпущенное ранее, запрещало страховщикам выдавать полис без прохождения техосмотра. Теперь такая процедура упрощена - в Госдуме приняли закон, где исключили данную норму и сняли с автовладельцев обязанность проходить техосмотр перед тем, как застраховать машину.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон",  - пояснил Аннатолий Аксаков - глава комитета ГД по финансовому рынку.

После выпуска постановления, вокруг техосмотра и диагностических карт сложился незаконный бизнес.

"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — заметил Аксаков.

Также одной из причин стало отсутствие должного числа станций техобслуживания, которые отвечали бы требованиям закона. Вступление нового закона в силу произойдет 22 августа.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее поправки в закон внесло МВД.

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