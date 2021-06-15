Все массовые мероприятия отменили до 15 июля 2021 в Подмосковье

Власти Московской области приняли решение запретить в регионе все массовые мероприятия из-за того, что продолжается рост заражения коронавирусом. 15 июня губернатор Андрей Воробьев сообщил об ограничениях, которые продлятся до 15 июля.
"Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", - заявил Воробьев на совещании.
В течение последних нескольких дней по числу заразившихся в регионе, Подмосковье сместило со второго места Санкт-Петербург и показывает ежедневный прирост. На утро 15 июня стало известно о 1135 новых случаях заражения. Такое число пациентов в последний раз было зафиксировано в январе.
Ранее губернатором Московской области было подписано постановление о том, что в общественных местах обязательно соблюдение масочного режима. Также Воробьев дал поручение всем работодателям проверять наличие масок и респираторов у сотрудников. По решению губернатора, от ношения масок освобождены вакцинированные сотрудники.