До суда дошло дело о зверском избиении о пол 6-летнего мальчика отчимом в Бердске: Ребенок мешал спать

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 6-летнему ребенку в Бердске. Об этом вечером 15 июня сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Татьяна Дмитриева.
По ее словам, расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, завершено.
По версии следствия, отчим в апреле 2021 года находился в квартире со своей супругой и ее малолетним сыном. Недовольство поведением ребенка выразилось в том, то он с силой бросил мальчика на пол. Ребенок получил повреждения головы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Отчима арестовали. Он находится в СИЗО.
Как рассказала Дмитриева, за время следствия проведен ряд экспертиз, допрошены потерпевший и его законный представитель, которые подтвердили причастность обвиняемого к причинению вреда здоровью ребенку. Обвиняемый частично признал вину.
В скором времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора поступит в суд для рассмотрения по существу, уточнила представитель Следственного комитета.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вопиющий случай произошел 5 апреля. В полицию Бердска из больницы поступило сообщение о поступлении малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что до такого состояния 6-летнего мальчика довел 23-летний отчим, который является гражданином Таджикистана.
На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа и сотрудники полиции. В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что пасынок шумел и мешал спать. Отчим разозлился, схватил его и со всей силы бросил на деревянный пол. Из отделения реанимации Бердска пострадавшего перевели в областную больницу Новосибирска по линии санавиации.
Мать ребенка заявляла, что исключит любые контакты с отчимом и уже бывшим сожителем.