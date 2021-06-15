Мораторий на выдворение застрявших в России иностранцев продлил Путин

Указом президента России Владимира Путина, иностранцы не будут выдворяться из страны до 30 сентября 2021 года. Пресс-служба Кремля 15 июня сообщила о подписании данного документа.
"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в указе.
15 июня истекало действие предыдущего моратория. Те граждане других стран, которые до 15 марта прибыли в Россию, вправе до 30 сентября обратиться с заявлением в МВД, чтобы урегулировать свое положение или выехать за пределы страны.
Также продлено до 31 декабря разрешение на пролонгирование действия патента на работу в РФ.