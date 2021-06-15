Мораторий на выдворение застрявших в России иностранцев продлил Путин
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Мораторий на выдворение застрявших в России иностранцев продлил Путин

7:56:516/15/2021Фото: Wikimedia Commons
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Разрешения оставаться в стране по упрощенным правилам, не действуют для освободившихся из мест лишения свободы или угрожающих национальной безопасности.

Владимир Путин продлил действие моратория на выдворение иностранцев

Указом президента России Владимира Путина, иностранцы не будут выдворяться  из страны до 30 сентября 2021 года. Пресс-служба Кремля 15 июня сообщила о подписании данного документа.

"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в указе.

15 июня истекало действие предыдущего моратория. Те граждане других стран, которые до 15 марта прибыли в Россию, вправе до 30 сентября обратиться с заявлением в МВД, чтобы урегулировать свое положение или выехать за пределы страны.

Также продлено до 31 декабря разрешение на пролонгирование действия патента на работу в РФ.

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