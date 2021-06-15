Подробности нападения на российских туристов в Абхазии: Стрелок задержан
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Подробности нападения на российских туристов в Абхазии: Стрелок задержан

8:48:416/15/2021Фото: скриншот из YouTube
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Два туриста, которые пострадали от огнестрельных ранений в Абхазии, ранее привлекли к себе внимание необычным поведением.

В пансионате пострадавшие мешали другим отдыхающим, им вызывали охрану

Директор пансионата "Самшитовая роща", что в Пицунде, Игорь Акалович рассказал, что пострадавшие при стрельбе мужчины из России неоднократно привлекали к себе внимание. По словам руководителя, номер отдыхающими был снят за день до конфликта.

«В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там», — отметил он.

Акалович пояснил, что после вызова охраны другими отдыхающими, мужчины ушли в ресторан «Апсны», где позже и произошел конфликт, в результате которого местный 43-летний житель в них несколько раз выстрелил.

Житель села Лыхны Гудаутского района Дмитрий Пилия произвел несколько выстрелов, в результате которых один турист был ранен в левую стопу и колено, второй получил шесть пуль в левую ногу и таз. Сначала пострадавших увезли в Гагры в больницу, затем переправили в Сочи.

Стрелявший также был ранен пулей, которая отрикошетила, сейчас он находится под стражей.

По данным МВД, Пилия ранее неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. В частности, в мае в отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия (ч.1.ст 217 УК Абхазии), он находился под подпиской о невыезде.

«В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу», — сообщили в ведомстве. Он находится в центральной районной больнице Сухума.

Как выяснилось, россияне приехали отдыхать из Москвы с девушками. Им оказали первую помощь в Гагре, а потом вывезли на территорию России для прохождения лечения.

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Для чего два мужчины приехали в Абхазию?

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