Без вести пропал 4-летний мальчик под Новосибирском: "Лиза Алерт" просит помощи
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Без вести пропал 4-летний мальчик под Новосибирском: "Лиза Алерт" просит помощи

9:26:556/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На поиски Коли Погодина нужны волонтеры, так как часть отряда ищут пропавшего мужчину в Ордынском районе. Мальчик пропал в лесу во время прогулки.

Мальчик пропал в лесу

Под Новосибирском на горнолыжном комплексе Ключи пропал 4-летний мальчик. Об этом вечером 15 июня сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Мальчик пропал в лесу во время прогулки.

-Информация, которой владеем на данный момент: не доезжая 800 метров до горонолыжного комплекса Ключи, 4 часа назад потерялся Коля Погодин. Телосложение среднее, волосы светлые короткие, одет в трико красного цвета, синюю футболку, - рассказала представитель отряда Елизавета Лиманская.

По ее словам, часть отряда находится на поиске заблудившегося в лесу мужчины в Ордынском районе. Остальные сейчас выезжают в Ключи.

-Люди нужны. К поиску можно присоединиться, написав в комментариях в группе «Лиза Алерт Новосибирск» в ВК под постом — там и найти себе экипаж (водителя) по пути или самому предложить стать таким водителем, кто доставит поисковиков, - уточнила Елизавета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

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