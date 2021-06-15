"Медиазону" требуют признать иноагентом: Ведет политическую деятельность на зарубежные деньги
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"Медиазону" требуют признать иноагентом: Ведет политическую деятельность на зарубежные деньги

10:31:226/15/2021Фото: Flickr
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Комиссия Госдумы собирает факты и изучает документы о зарубежном источнике финансирования издания.

В Госдуме комиссия ищет факты, чтобы признать еще одно издание иноагентом

Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию Госдумы, которая занимается расследованием фактов вмешательства во внутренние дела России, с просьбой признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом.

Василий Пискарев — глава комиссии — сообщил, что информация об источнике финансирования издания уже направлена в «компетентные органы». По заявлению Пискарева, «Медиазона» уже находилась под подозрением из-за того, что ее рекламировала другая организация, признанная нежелательной в России.

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер»,— приводятся слова Василия Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Фонд защиты национальных ценностей, по некоторым данным, связан с Евгением Пригожиным. Глава фонда Максим Шугалей рассказал, что «Медиазона» ранее публиковала материалы, искажающие, по его мнению, факты, пишет "Коммерсант".

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