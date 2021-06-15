"Медиазону" требуют признать иноагентом: Ведет политическую деятельность на зарубежные деньги

Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию Госдумы, которая занимается расследованием фактов вмешательства во внутренние дела России, с просьбой признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом.
Василий Пискарев — глава комиссии — сообщил, что информация об источнике финансирования издания уже направлена в «компетентные органы». По заявлению Пискарева, «Медиазона» уже находилась под подозрением из-за того, что ее рекламировала другая организация, признанная нежелательной в России.
«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер»,— приводятся слова Василия Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Фонд защиты национальных ценностей, по некоторым данным, связан с Евгением Пригожиным. Глава фонда Максим Шугалей рассказал, что «Медиазона» ранее публиковала материалы, искажающие, по его мнению, факты, пишет "Коммерсант".