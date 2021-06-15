Дело о взрыве и пожаре на АЗС с 35 пострадавшими в Новосибирске Бастрыкин забрал в центральный аппарат СК
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Дело о взрыве и пожаре на АЗС с 35 пострадавшими в Новосибирске Бастрыкин забрал в центральный аппарат СК

9:50:406/15/2021
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Это сделано для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего,

На месте ЧП работают следователи СКР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 15 июня провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие руководители отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов.

Бастрыкин заслушал доклады руководителей территориальных следственных подразделений об исполнении ранее данных поручений по происшествиям в ряде субъектов РФ, а также обратил внимание на ряд других ЧП.

Заслушав доклад и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС в Новосибирске, Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Об этом сообщили в главке СКР во вторник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня на газовой АЗС произошло возгорание газовой смеси. Работы по ликвидации пожара осложнялись хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Для координации сил и средств на месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. После ликвидации пожара в ночь на 15 июня было получено разрешение на производство следственных действий, после чего следователи следственной группы регионального следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается с участием специалистов ГУ МЧС России и Ростехнадзора.

На данный момент следователями получена информация о том, что 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17 часов для разгрузки топлива на автозаправочную станцию прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. После этого, водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние.

Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси, пострадали работники АЗС, а также те, что работал в организациях, расположенных в непосредственной близости от места событий. Всем пострадавшим (а их по последним данным, 35 человек) оперативно оказана в полном объеме необходимая медицинская помощь, часть из них находится на лечении в больнице.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями  в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты необходимая документация с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также иные предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.

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