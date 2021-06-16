Главные приметы светлого Духова дня: Что запрещено делать в народе
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Главные приметы светлого Духова дня: Что запрещено делать в народе

9:20:366/16/2021Фото: pixabay
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Духов день - это фактически продолжение празднования Троицы, поэтому не стоит посвящать его домашних хлопотам и бытовым делам.

По народным поверьям в этот день не следует ходить на водоемы

21 июня 2021 православная церковь отмечает Духов день в честь Святого Духа, который по христианской традиции установлен после дня Святой Троицы.

Главная традиция празднования этого дня - уважение величия Святого Духа, который в народе считается Третьим Лицом Святой Троицы, и равен Отцу и Сыну.

Духов день - это фактически продолжение празднования Троицы, поэтому не стоит посвящать его домашних хлопотам и бытовым делам. Поэтому генеральную уборку, стирку, шитье лучше отложить на другой день, а вместе с ними и алкоголь, объедание, сквернословие и прочие граничащие с грехом вещи.

По народным поверьям в этот день не следует ходить на водоемы. Особенно девушкам и в одиночку, поскольку на праздничной неделе просыпаются лешие и русалки, которые могут погубить христианскую душу.

Кроме того, в народе нельзя подметать пол в этот день, иначе можно вымести всю радость. Нельзя работать на земле, заглядывать в воду - можно проглядеть судьбу.

На сегодня до сих пор поддерживаются и соблюдаются запреты:

Посещать кладбища;

Грешить, в этот день не допускаются даже грешные помыслы;

Выпивать алкогольные напитки;

Ругаться, ссориться, сквернословить.

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