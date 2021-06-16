С кем открыты границы России летом 2021 года и правила въезда
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16.06
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С кем открыты границы России летом 2021 года и правила въезда

1:00:476/16/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Сейчас для россиян доступны поездки в Грузию не только по воздуху и сухопутные. Для въезда нужно показать отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и пройти его снова через несколько дней.

Для большинства стран требуется только ПЦР-тест

По мере того, как во многих странах мира проводится массовая вакцинация от коронавируса, государства начинают активнее открывать границы для международных путешествий. О том, с кем открыты границы в июне 2021 года - в нашем материале.

С 10 июня этого года Российская Федерация разрешила гражданам посещать Азербайджан, но для этого будет необходим ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие вируса в организме или документ, который подтверждает вакцинацию. В эту же дату возобновились авиаперелеты в такие страны, как Ливан, Маврикий, Марокко, Люксембург, Хорватия, Албания. С Австрией тоже возобновилось авиасообщение, но приехать туда можно только в исключительных случаях, например, по работе. То же самое касается Венгрии и некоторых других европейских стран, которые принимают россиян, но только тех, кто имеет вид на жительство, едет по работе, на лечение и т.д.

Сейчас для россиян доступны поездки в Грузию не только по воздуху и сухопутные. Для въезда нужно показать отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и пройти его снова через несколько дней. При этом, если человек прошел вакцинацию, то этого не требуется. В Египет, который считается “заменой” закрытой Турции, также можно попасть с ПЦР-тестом. Чтобы посетить Армению действуют такие же правила: тест должен быть сделан за 72 часа до въезда на территорию страны. В Абхазию можно попасть без визы и даже без ПЦР-теста. Кроме этого, для российских туристов уже давно открыты Объединенные Арабские Эмираты. Для въезда на Мальдивы кроме теста, необходима заполненная декларация о здоровье и оплаченная страховка.

Также туристические визы гражданам России снова выдает Хорватия, по прибытии потребуется тест или документ, который подтверждает проведенную вакцинацию от коронавируса. На таких условиях возможно посещение Албании. При туристической поездке в Мексику необходимо будет заполнить документ о состоянии здоровья, а также получить электронную визу. Отмечается, что теста или справки о вакцинации не требуется. В Марокко придется предоставить тест и заранее забронировать отель. Кроме этого, для граждан России снова разрешен въезд в Черногорию без ПЦР-теста и т.д., как было до пандемии.

Для посещения Туниса правила немного сложнее. Нужно не только сдать тест на “ковид” за 72 часа, но и купить путевку в страну через туроператора, потому что самостоятельным туристам придется проходить карантин, а тем, у кого путевки - нет. Также выходить в город можно тем, кто привился одной из утвержденных ВОЗ вакцин, но в этот список российские препараты не входят. Кроме этого, возобновлено авиасообщение с:
Грецией;
Белоруссией;
Болгарией;
Бразилией;
Казахстаном;
Иорданией;
Кенией;
Киргизией;
Колумбией;
Кубой;
Коста-Рикой и т.д.

Для большинства стран требуется только ПЦР-тест. В 2020 году авиасообщение было практически полностью прекращено из-за пандемии коронавируса, а с августа того же года появилась возможность посещать некоторые государства в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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От редакции

Куда поедете в отпуск?

    Аноним, 16 июня 2021 10:26:47
    Думаю. Мож в Абхазию?
    2
    0
    Ответить
    Аноним, 16 июня 2021 11:12:20
    Чем вам Северная Корея, Иран или Сирия не угодили?
    0
    1
    Аноним, 16 июня 2021 2:10:50
    Их в списке нет, если вы не заметили.
    Борцунизм он такой - мешает прохождению информации от глаз к межушному ганглию. :)
    0
    0
    Ответить

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