Какой женский тип лица мужчины находят самым привлекательным: доказано учеными
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Какой женский тип лица мужчины находят самым привлекательным: доказано учеными

3:00:426/16/2021,Кристин ШенвальдФото: pixabay.com
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У людей всегда будет собственное представление о том, что им нравится, а что нет. Так устроен человеческий разум, и другого выхода нет.

Все больше мужчин предпочитают среднестатистических женщин с симметричными лицами

Каждый красив по-своему, хотят они в это или нет.

Никому не нужно, чтобы мужчины говорили им, что для них привлекательно, а что нет, но как женщина я могу подтвердить, что иногда уверенность - это приятное чувство.

Хотя было бы здорово, если бы люди могли распознавать красоту в каждом - и особенно в себе, - это, к сожалению, не всегда так работает, пишет yourtango.com.

У людей всегда будет собственное представление о том, что им нравится, а что нет. Так устроен человеческий разум, и другого выхода нет.

Хотя мы не можем быть точно уверены в том, как идеальная женщина будет выглядеть в глазах мужчин, теперь у нас есть представление о том, какое лицо мужчины находят наиболее привлекательным.

И все это благодаря одному исследованию. Исследователи из Мадридского автономного университета в Испании опросили 266 студенток на предмет их собственной привлекательности, а затем попросили 44 гетеросексуальных мужчин оценить привлекательность каждой женщины на основе базовых черно-белых изображений с нейтральным выражением лица.

Независимо от этого исследователи использовали такие критерии, как симметрия, для классификации женщин по шкале от среднего до уникального и от молодого до более зрелого по внешнему виду.

И мужчины, и женщины согласились, что симметрия более желательна, чем лица с асимметричными чертами.

В подавляющем большинстве мужчин больше всего привлекали женщины, которые относились к категории средних. И мужчины также отметили молодые лица как самые приятные.

Вау, какой шок, ни одна женщина не сказала.

Итак, выяснилось, что после многих лет разговоров о том, что мужчины предпочитают женщин, которые не похожи на других женщин, было немного неверно. На самом деле их интересовало совсем другое.

Судя по всему, мужчины больше привлекают средние лица.

Что ж, об этом мы даже не догадывались. Однако этому есть научное объяснение.

У мужчин средние черты характера ассоциируются с высокой гетерозиготностью, что означает высокую генетическую изменчивость.

Более уникальная внешность заставляет мужчин подсознательно связывать женщину с низкой гетерозиготностью, также известной как инбридинг.

Итак, молодость - признак плодородия и здоровья.

В целом, когда речь идет о типе лица, которое мужчины считают наиболее привлекательным, все больше мужчин предпочитают среднестатистических женщин с симметричными лицами.

Но после всех этих исследований для нас становится более очевидным, что мужчины не просто мелкие из-за того, что их привлекает определенная рамка лица, как мы всегда думали; они просто следуют своему биологическому императиву - найти хорошего партнера и родителя.

И действительно, несмотря на то, что общество говорит нам о красоте и привлекательных особенностях, с биологией не поспоришь.

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