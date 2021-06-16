Пьете и курите? А мучаетесь? Кажется, вам поможет новое лекарство

Недавнее клиническое испытание Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало обнадеживающие результаты в помощи курильщикам, которые ежедневно курят, а также много пьющим, бросить курить и сократить потребление алкоголя.
В исследовании с участием 165 человек тестировались два рецептурных препарата - варениклин для лечения зависимости от курения и налтрексон, который используется для лечения алкоголизма. Исследования показали, что варениклин, продаваемый под торговой маркой Chantix, также может быть эффективным в снижении потребления алкоголя, пишет medicalxpress.com.
Участники в возрасте от 21 до 65 лет выкуривали не менее пяти сигарет в день, при этом участники мужского пола обычно потребляли более 14 напитков в неделю, а женщины - более семи сигарет в неделю.
В течение 12-недельного периода исследования каждый участник получал 2 миллиграмма варениклина два раза в день. Примерно половина группы - 83 участника - также получали 50-миллиграммовую дозу налтрексона ежедневно, а остальные 82 получали таблетки плацебо. Всем им сказали бросить курить и меньше пить.
Когда исследователи проследовали через 26 недель после завершения исследования, они обнаружили, что почти 36% - 59 участников - бросили курить.
-Общий показатель отказа от курения в ходе исследования впечатляет, - сказала ведущий автор исследования Лара Рэй, профессор психологии, психиатрии и биоповеденческих наук, заведующая кафедрой клинической нейрофармакологии Ширли М. Хатос в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она отметила, что предыдущие исследования показали, что варениклин имеет показатель успеха в шесть месяцев около 25% до 30%.
-Мы превзошли все ожидания для этого лекарства, - сказала она. -Это особенно важно для разнородной группы людей.
Рэй сказала, что, хотя некоторые предыдущие исследования показали, что показатели отказа от курения среди чернокожих участников ниже среднего, этого не было в текущем испытании, в котором более половины участников были чернокожими.
Удивительно, но, по словам исследователей, у тех, кто получал варениклин в сочетании с плацебо, показатель отказа от курения был значительно выше (45%, или 37 из 82 участников), чем у тех, кто получал варениклин и налтрексон (27%, или 22 из 83 участников).
-Уровень отказа от курения только для варениклина в этой выборке очень обнадеживает, поскольку это первое крупномасштабное испытание эффективности варениклина, ориентированное исключительно на сильно пьющих курильщиков, - сказала Рэй.
В то время как участники, получавшие варениклин плюс налтрексон, имели более низкий процент отказа от курения, они имели немного больший успех, чем группа плацебо, в сдерживании употребления алкоголя. В начале исследования участники в среднем выпивали около семи напитков в день; те, кто принимал комбинацию варениклин-налтрексон, снизили свое потребление до трех напитков в день в течение 12-недельного периода исследования, в то время как те, кто получал комбинацию варениклин-плацебо, сократились до четырех напитков - оба впечатляющих снижения, сказала Рэй.
-Я взволнован как показателями отказа от курения, так и сокращением употребления алкоголя, - сказала Рэй, который также является членом Института исследования мозга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. -Эти результаты показывают, что желаемые результаты для прекращения курения и сокращения употребления алкоголя достижимы.
Исследование, которое не обнаружило разницы в показателях прекращения курения и сокращения употребления табака у мужчин и женщин, было опубликовано в Интернете в Американском журнале психиатрии 3 июня и планируется к публикации в сентябрьском номере журнала.
Примерно от 20% до 25% курильщиков также много пьют. Курение и злоупотребление алкоголем являются серьезными проблемами общественного здравоохранения, которые сокращают продолжительность жизни людей и качество жизни, и оба эти фактора также связаны с ухудшением состояния здоровья при COVID-19.
Как и в случае со всеми другими зависимостями, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя - сложные и сложные процессы. Это исследование подтверждает, что лекарства могут играть определенную роль, сказала Рэй, но она отметила, что пациентам может быть сложно принимать более одного прописанного лекарства.
-Сам по себе варениклин делает отличную работу, и это испытание показывает, что у налтрексона не так много возможностей, чтобы что-то изменить, - сказала Рэй. -Но даже такие лекарства, как варениклин, имеют свои ограничения. Лекарства - это только часть решения. Остается провести много исследований, посвященных зависимостям и способам их лечения.
Рэй говорит, что те, кто хочет бросить курить и сократить употребление алкоголя, могут подумать о том, чтобы поговорить со своим врачом о возможности использования варениклина, и она рекомендует им попытаться бросить курить и одновременно сократить потребление алкоголя.
-Есть свидетельства того, что варениклин может помочь им в обоих случаях, - сказал Рэй. -Варениклин, по-видимому, достаточно эффективен для сокращения употребления алкоголя и помощи людям в отказе от курения. Учитывая, что варениклин снижает потребление алкоголя в испытаниях по поводу расстройства, связанного с употреблением алкоголя, возможно, что его влияние как на употребление алкоголя, так и на курение представляет собой оптимальную альтернативу для этой группы пациентов.
Реджойс Грин, докторант Калифорнийского университета в области клинической психологии, который работает с Рэем, и Карен Миотто, клинический профессор психиатрии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и медицинский руководитель клинического исследования, входят в число 14 авторов исследования.
Клинические испытания и исследования Рэя финансируются Национальным институтом злоупотребления наркотиками и Национальным институтом злоупотребления алкоголем и алкоголизмом, которые входят в состав Национальных институтов здравоохранения.
Исследование проводилось в период с июля 2015 года по декабрь 2019 года в амбулаторном исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.