Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины
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Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины

8:23:306/16/2021Фото: РИА "Новости"
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Марина Зудина считает, что Ольга Бузова имеет право на реализацию любой мечты, никто не может лишить ее возможности играть на театральных подмостках.

Бузова играет на сцене МХАТ

В МХАТе на постановке пьесы «Чудесный грузин» дебютировала Ольга Бузова, которую пригласили на одну из ролей.

Общественность была шокирована выбором руководства театра. Мнения театралов разделились — кто-то поддержал начинающую актрису, кто-то подверг критике игру Бузовой и решение руководства МХАТ в целом.

Среди тех, кто поддержал знаменитость стала Марина Зудина — вдова Олега Табакова. По ее мнению, Ольга может сыграть что-то стоящее, благодаря собственному упорству и желанию, а о способностях начинающей актрисы зачастую рассуждают те, кто совершенно не разбирается в данном вопросе.

В качестве примера карьеры медийной личности Зудина привела в пример Владимира Зеленского.

«Тот же актер Зеленский стал президентом, например», — отметила актриса на портале Teleprogramma.pro.

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