Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины

В МХАТе на постановке пьесы «Чудесный грузин» дебютировала Ольга Бузова, которую пригласили на одну из ролей.
Общественность была шокирована выбором руководства театра. Мнения театралов разделились — кто-то поддержал начинающую актрису, кто-то подверг критике игру Бузовой и решение руководства МХАТ в целом.
Среди тех, кто поддержал знаменитость стала Марина Зудина — вдова Олега Табакова. По ее мнению, Ольга может сыграть что-то стоящее, благодаря собственному упорству и желанию, а о способностях начинающей актрисы зачастую рассуждают те, кто совершенно не разбирается в данном вопросе.
В качестве примера карьеры медийной личности Зудина привела в пример Владимира Зеленского.
«Тот же актер Зеленский стал президентом, например», — отметила актриса на портале Teleprogramma.pro.